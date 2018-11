El Patón, a pura confianza

Bauza trabajó un día más con el equipo y mostró cartas mucho más concretas. Pese a las dudas que expuso el viernes, el técnico estaría dispuesto a renovarles la confianza a los mismos once que vienen de perder frente a Patronato. Con un detalle saliente: el esquema será el 4-4-2 que arrancó el semestre como una tromba, pero que de a poco se fue deshilachando. Una buena para el DT fue la respuesta que entregó Matías Caruzzo, quien venía con una molestia en el aductor. No pasó lo mismo con Maximiliano Lovera, quien finalmente no será de la partida. Por esa razón la dupla de ataque volverá a estar conformada por Fernando Zampedri y Germán Herrera.

La idea primaria de Bauza era que con Lovera el equipo pudiera repetir ese 4-4-1-1 que presentó en la Bombonera y del que supo sacar provecho más allá de no haber ganado. Pero sin dudas al formoseño no lo vieron al ciento por ciento, de allí la fórmula Zampedri-Herrera, los actores principales de una delantera que tiene a Marco Ruben como el gran ausente en un día histórico.

Las otras novedades están en el fondo. Caruzzo había dejado en claro en su círculo íntimo que no estaba dispuesto a perderse el partido y ayer trabajó sin problemas. Cuando parecía que Cabezas volvería tras el desgarro, Ortiz fue nuevamente el ladero de Caruzzo. El correntino va por su tercer partido como titular, y este será sin dudas el más importante de su carrera.

Concentrados

Además del equipo que saldrá desde el primer minuto Edgardo Bauza convocó a otros 11: Ayala, Cabezas, Elías Gómez, Barbieri, Arismendi, Rivas, Fernández, Pereyra, Lioi, Lovera y Coscia.