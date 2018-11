El Patón jugará otra semifinal dirigiendo a Central

Al ataque. Maceratesi ante un defensor de Cruz Azul en el Gigante, cuando al canalla no le alcanzó con el empate.

Al ataque. Maceratesi ante un defensor de Cruz Azul en el Gigante, cuando al canalla no le alcanzó con el empate.

Otra vez Bauza. Otra vez una semifinal. Central y el Patón tienen una larga historia en común, con capítulos de encuentros y desencuentros. Y esta tarde en Córdoba será uno más, donde el entrenador se jugará una patriada importante en una competencia en la que, como en otras dirigiendo al canalla, logró meterse entre los cuatro primeros. Los quilates de un torneo y otro difieren notablemente, pero no es menor el dato de que en el medio hay una nueva semifinal. Por obvias razones, la semifinal de Copa Libertadores en 2001 camina muchos cuerpos por delante de las otras.

Cabe la aclaración de que en una de ellas Central jugó no sólo la semifinal, sino que logró avanzar y disputó la final. Fue en la Copa Conmebol 1998, cuando de la mano del Patón apareció esa semifinal ante Atlético Mineiro y la final frente a Santos.

La llegada de Bauza sin dudas generó un impacto importante en Arroyito. No porque haya tenido un pasado victorioso en el club como entrenador (sí lo tuvo como jugador), sino por el peso específico de su nombre. Se habló de un "proyecto" a largo plazo, pero en ese momento se sabía que uno de los enormes desafíos iba a estar depositado en la Copa Argentina, esa competencia que coquetea desde hace años con el canalla, pero que al final del camino le da vuelta la cara.

Bauza no hizo más que transitar el camino de técnicos anteriores (Coudet y Montero). El Patón también llegó a la semifinal. Es la tercera vez en su carrera como DT canalla que arriba a esa instancia. No caben dudas de que el recuerdo más pesado es de 2001. Con 13 puntos, su equipo quedó al tope del grupo 1, relegando a Junior de Barranquilla (10), Vélez (9) y Universitario de Perú (2). Pasó octavos contra Cobreloa, cuartos ante América de Cali en la recordada remontada del final y la posterior definición por penales y en la semi no pudo con Cruz Azul. El equipo auriazul cayó 2-0 en México y empató 3-3 en la vuelta, en el Gigante.

En un torneo de menor envergadura, pero internacional al fin (la Conmebol), el Central de Bauza sorteó a Audax Italiano en octvos de final, a Huracán Buceo de Uruguay en cuartos y a Atlético Mineiro en semi. La llave definitoria, contra Santos, le salió mal. El canalla cayó 1-0 en Brasil e igualó sin goles en Arroyito.

En su segundo ciclo como técnico de Central, Bauza está nuevamente en una semifinal. La Copa Argentina le extenderá la alfombra para que su equipo pueda transitarla hasta la última estación.