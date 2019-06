El arquero Nahuel Guzmán sembró un poco de esperanza en los hinchas de Newell's que sueñan con ver a Lionel Messi con la camiseta rojinegra. Es que reveló que que les dejó en claro a los directivo de su club, Tigres de México, que si el delantero de Barcelona algún día vuelve al club del parque Independencia, él hará los mismo.

"Es algo hablado de palabra con el club, cuando lo planteé me miraron mal. O sea, mal no, pero «¿¡Qué te pasa!? ¿¡Qué me estás diciendo, Messi a Newell's!?» Lo tengo ahí conversado de palabra, si se da en algún momento, como leproso, sería un sueño", manifestó el Patón Guzmán.

Y agregó: "Obviamente después hay que ver si Newell's me acepta, me quiere... Sí, es algo que está conversado de palabra, pero no hay nada firmado".