La temprana eliminación de la selección argentina y las versiones de peleas y discusiones, tanto de los jugadores con el cuerpo técnico y entre los integrantes del cuerpo técnico, viene dominando la escena desde hace muchos días. Incluso desde bastante antes de que la Argentina fuese eliminada de manera categórica -más allá del exiguo 4-3 del resultado-.

En ese marco, arremeten las versiones de todo tipo. Desde la pelea entre Sampaoli con Beccacece delante de los jugadores hasta las notorias diferencias entre los jugadores con el técnico. Incluso algunas versiones marcaron que hasta hubo golpes de puño de por medio. Todas versiones que con el correr de los días se van sumando y agregando a las ya existentes. Algunas con más fundamentos que otras.

Y ahora uno de los que se refirió a esa situación fue el Patón Nahuel Guzmán, quien en la previa parecía un número puesto en la lista de 23, pero que a último momento había quedado marginado en detrimento de la inclusión de Franco Armani. Después la lesión de Chiquito Romero le abrió la puerta al Patón, quien terminó integrando la lista y hasta tuvo alguna chance de ser titular en el partido ante Nigeria, tras el fatídico yerro de Willy Caballero que derivó en una lapidaria derrota por 3-0 ante Croacia.

paton2.jpg El Patón, Armani y Caballero, los arqueros de la selección en el Mundial.



"Hablan de si llega a ser un problema o no que se agarren a trompadas. Después por otro carril otra persona diciendo si estos jugadores no se agarraron a trompadas estamos perdidos. ¿Cómo es? ¿Nos agarramos a trompadas o no? ¿Sirve agarrarse a trompadas o no sirve? Desde mi lugar, que soy bastante calentón, entiendo que hay momentos donde no suma cagarse a trompadas", se descargó el Patón, el buen arquero que se consagró campeón con Newell's en el 2013.

Y enseguida y en tono de broma, Nahuel lanzó una ironía: "Había un ring armado en la sala de juegos de la concentración y ahí íbamos sacando turnos...".

Respecto a la continuidad de Jorge Sampaoli al frente de la selección, su respuesta recorrió la misma línea, sin dejar una idea clara de lo que piensa. "Qué se yo si tiene que seguir. Si te contesto, mañana salgo hasta en la tapa de Crónica", sentenció, antes de que le recordaran la caricatura que realizó su padre en la previa al conocerse que no estaba incluido en la lista inicial de 23 para Rusia. "Ahora le digo que arme una caricatura...", señaló, otra vez con el humor como alíado.

"Cuando fue la salida de (la dirección técnica de Edgardo) Bauza muchos, desde adentro y desde afuera, entiendo que habían acordado –y todos estaban de acuerdo– que había dos o tres entrenadores para hacerse cargo de la selección. Y uno de ellos era Jorge. Habrá que ver qué decisión toman los dirigentes que para eso están. Son los dirigentes los que tienen que tomar el timón, más allá de que a algún jugador se le consulte alguna u otra cosa", sentenció en diálogo con el programa radial Perros de la Calle que se emite por Radio Metro, que reprodujo Infobae.

El Patón Guzmán también dejó otros conceptos:

La decisión de algunos jugadores de no salir al banderazo de los hinchas en Rusia: "No consumo lo que se dice pero así y todo veía porque el compañero de al lado, en la habitación o abajo se decía "mirá lo que salió". Se expulsa en forma de bronca muchas veces. Se va enganchando todo y pasa esto de "¿por qué no saliste a saludar a la gente?". Y, porque están los medios de comunicación abajo. Tampoco podés ser tan hipócrita. Si no lo sentís, no bajes para una foto".

"Nosotros desde adentro intentamos estar lo más alejados posible (de los rumores). Nos llega todo. Hay un montón de especulaciones, se generan un montón de cosas y no es fácil convivir con eso. Hay un montón de situaciones que se dan en este tipo de competencias. Como que un resultado no esperado te golpee y cambie el clima en la interna, y se tense un poco el ambiente".

"Comenzar con un resultado que no esperábamos también te da un cachetazo. Te pone los pies sobre la tierra. Esto de disfrutar el Mundial, vamos a cagarnos de risa, en la teoría es muy fácil decirlo, pero después hay temores, tensiones y mucha expectativa generada".

El diálogo con el técnico: "Muchas veces tenés que encontrale la vuelta a un esquema, a una situación que pasa por lo táctico. El técnico por ahí hace hincapié en la comodidad del equipo. La idea es como dijo Javier (Mascherano) en conferencia: tratar de consensuar. Después cada entrenador tiene sus formas, su estilo".

El futuro: "Hay que prepararse para los torneos que vengan y vamos a ser conscientes que estamos debajo de un montón de otros equipos a nivel internacional y sudamericano también. Uruguay demostró tener una estructura y una idea. Colombia, Perú...".

El error de Wilfredo Caballero: "Nosotros por las cosas que hemos compartido, lo tomamos casi en primera persona. Mucho más cuando esos errores son estos y no que se te escapó una pelota. Fue por tener la intención de jugar".