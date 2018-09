El Patón Bauza respondió a las críticas por cómo juega Central

Edgardo Bauza, DT de Central, no tuvo reparos en referirse a las críticas que algunos le hacen al juego del equipo canalla. Y fiel a su estilo no se guardó nada, aunque también le restó importancia. "Parece que no les gusta que ganemos", disparó.

"No, para nada, que cada uno que escriba lo que quiera", sentenció el Patón en referencia a que el equipo que él dirige es tildado, en ocasiones, de "aburrido" o "amarrete".

Embed Qué dijo el Patón Bauza ante las críticas por cómo juega Rosario Central.



Quedó claro, ¿no?pic.twitter.com/oLxxYjXl83 — Ovacion24 (@ovacion24) 7 de septiembre de 2018



"Salieron a escribir eso después de los partidos que ganamos, porque parece que no les gusta que ganemos, porque piensan que tenemos que hacer cinco goles y todo ese tipo de cosas", argumentó el Patón sin tirar la pelota afuera.

Incluso cuando le preguntaron qué le generaba eso, el DT canalla no se guardó nada: "Me chupa un h...." y enseguida agregó: "lo que pasa es que no entienden lo que es el fútbol y mucho menos en Argentina, donde no hay partidos fáciles y se corre mucho".

>> Leer más: Central está condenado a aburrir

En otra parte de la charla, el Patón señaló que "el equipo está tranquilo porque sabe a lo qué juega, aunque digan que es mezquino".