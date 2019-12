Al agua. La escuela Alevines hizo que el novel deporte sea ante todo inclusivo.

Al agua. La escuela Alevines hizo que el novel deporte sea ante todo inclusivo.

El Paraná será escenario mañana, desde las 9, de una jornada a puro deporte e inclusión. Luego del éxito conseguido en la pileta del Polideportivo 9 de Julio en setiembre, la escuela Alevines llevará su impronta del surf padel (o SUP, Stand Up Padel) a río abierto tras vencer ciertas reticencias, porque se trata de una actividad dedicada esencialmente a deportistas con capacidades diferentes o en situaciones de vulnerabilidad socio económicas.

La psicopedagoda María del Rosario Cardozo y el profesor Christian Cardozo son los fundadores de Alevines y los que hace rato pugnaron por llevar al surf padel adaptado al río en una actividad abarcativa, ya que habrá de todo: charlas de figuras destacadas como Lucas Rubiño (entrenador del equipo argentino), Pablo Martínez (primer surfista no vidente, campeón sudamericano), Georgina Melaniti (selección argentina de parasurf), Alejandra Cuenca (madre de la anterior y licenciada en enfermería) y Pablo Castet (papá de Juan Pablo, con síndrome de down y campeón mundial de ping pong), charla de la Cruz Roja sobre rescate, clases de yoga, práctica de SUP, circuito deportivo que incluye fútbol, beach voley y ping pong, espacio de arte, almuerzo, premiación y cierre en Banana Bar.

Trabajará además un numeroso equipo interdisciplinario de profesionales que hace más de un año practica este novel deporte y que se volcaron a la integración. “Esto de que la náutica quede tal vez reservado a personas de cierto poder adquisitivo, nos hizo trabajar en la idea de que este deporte sea socialmente abierto e inclusivo”, explicó Mary Ros Cardozo previo a la actividad en la pileta de 9 de Julio. Ahora tendrá el río de marco, como lo soñaron. La entrada es libre y gratuita, y quienes participen deben inscribirse vía web siguiendo los pases del facebook o instagram de Alevines Rosario. El ingreso será por la puerta sur del balneario (guardería).