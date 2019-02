1- ¿Cómo ve al equipo?

2-¿Si fuera director técnico, cómo lo haría jugar?

3-¿Cómo cree que va a ser el resultado?



Matías Ovando. Vigilancia/ 26 años. RC



Ultimamente el equipo está mejorando.

Pararía al plantel como en el último partido.

Creo que será empate: 1 a 1 ó 0 a 0. Ninguno de los dos juega bien.





Mariano Gaite. Seguridad / 26 años. NOB



Está bien el equipo, la intervención de Maxi es buena.

No dejaría de poner a Maxi Rodríguez y a Víctor Figueroa.

Gana Newell’s 1 a 0.





Muriel Lozano. Moza / 24 años. RC



Viene jugando mal, no me gusta.

Pondría sí o sí a Herrera que seguro hace un gol y a Zampedri.

Central 2 a 1 con gol de Germán Herrera y Jarlan Barrera.



Lautaro Cordero. Estudiante/ 18 años. NOB



Ultimamente el equipo está mejorando.

Pararía al plantel como en el último partido.

Creo que será empate: 1 a 1 ó 0 a 0. Ninguno de los dos juega bien.



Juan Barrili. Vendedor / 22 años. RC



Lo veo bien futbolísticamente al equipo.

Lo pararía 4-3-3 con Herrera y Jarlan arriba.

Ganamos 1 a 0.



Jonathan Díaz. Desempleado / 20 años. NOB



Ahora el equipo juega bien.

Si fuera técnico pararía al equipo como en los últimos partidos.

Complicado, me conformo con un 1 a 0 de Maxi.









Todos los futboleros y futboleras encarnan el papel de directores técnicos alguna vez. Opinan cómo debería jugar su equipo, a qué jugador pondrían y a quién sacarían sin dudar.También imaginan a qué táctica echarían mano si encarnaran el papel de Héctor Bidoglio y Edgardo Bauza. El clásico rosarino nº 267 que se jugará el próximo domingo no será la excepción para ninguno de ellos.La mayoría de los canallas opinaron que el equipo viene teniendo un desempeño de "regular" a "malo" y que Germán Herrera es el jugador imprescindible al momento del gol. En cambio, la mayoría de los leprosos dijeron que el equipo va "mejorando" y apuestan todas sus fichas a Maxi Rodríguez. Cuando se les preguntó por resultados hubo de todo: los que arriesgaron (y desearon) que ganara el propio cuadro, los que apuntaron "empate" y hasta uno que con pena afirmó que ganará el equipo contrario. Directores técnicos para todos los gustos.