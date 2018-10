El oro fue para Los Pumitas

Los Pumitas culminaron su excelente andar en los Juegos Olímpicos de la Juventud en lo más alto del podio. Vencieron a Francia en la final por 24-14 y así alcanzaron la primera medalla de oro para el rugby argentino en la historia de los Juegos Olímpicos. Fue un trabajo sensacional de los chicos comandados por Lucas Borges, que ganaron el torneo de punta a punta con un rugby sensacional.

En el primer partido de la jornada cerró el grupo venciendo a Estados Unidos, en un partido que tuvo un marcador cambiante y se definió en los últimos minutos en favor de los dirigidos por Borges.

El partido final fue netamente dominado por Argentina y en la primer jugada, ante una mala salida de Francia, Mendy se escapó y apoyó el primer try a los 39 segundos.

Casi sin reacción de Francia, Cinti Luna dejó a varios rivales en el camino y apoyó el segundo try albiceleste bajo los postes y antes de los 5 minutos fue Roger el que estiró la ventaja a 19-0, con un try y la conversión del mismo

La respuesta de Francia no se hizo esperar y con dos tries de Troubal en el arranque del segundo tiempo, el encuentro quedó con un futuro incierto, con ventaja efímera para el combinado nacional por 19-14.

Parecía que los galos intentaban llegar al triunfo, pero Argentina tomó las riendas del partido y con un try de Ramiro Costa, aprovechando el jugador de más por una amarilla a un jugador francés, desató el delirio de las tres mil personas que se acercaron hasta la Boya del CASI para festejar.

Durante la competencia el equipo argentino fue contundente en cada una de sus presentaciones, dado que además de haberle ganado a Francia en dos ocasiones, superó a Sudáfrica (34-5), Samoa (50-7) y Japón (45-0).

Fue sin dudas un fin de semana soñada que quedará para el recuerdo del rugby argentino. Tras un proceso que duró más de tres años, el seleccionado nacional M18 logró su objetivo y se colgó la medalla dorada que tanto buscó desde el inicio de la competencia.

Noticiero olímpico

Ruesga cosechó oro en volcadas

básquet. El bahiense Fausto Ruesga se alzó con la medalla dorada en la especialidad volcadas, en un reñido desempate contra el ruso Nikita Remizov, disputado en el Parque Urbano de Puerto Madero. En tanto, Sofía Acevedo fue medalla de bronce en el concurso de lanzamientos femenino.

D'Estéfano se dio vuelta y fue descalificada

canotaje. Rebeca D'Estéfano tuvo un buen comienzo en su serie al superar cuatro de los ocho obstáculos, pero cuando se sumergió en el agua el kayac se dio vuelta y no continuó la prueba, por lo cual fue descalificada y no pudo participar en el repechaje. Joaquín Lukaxc, en tanto, no clasificó por tiempo.

El entrerriano Sasia se quedó con la dorada

Bala. El entrerriano Nazareno Sasia se adjudicó la medalla de oro en lanzamiento de bala, al arrojar el elemento a 21,25 metros de distancia, en la jornada de atletismo que se realizó en el Parque Olímpico. El argentino superó al chino Jialiang Xing, con 20,89 metros, y al italiano Carmelo Musci, que logró 20,76 metros.

Giannasio, de la ilusión a la decepción

tiro con arco. Agustina Giannasio no logró superar la primera ronda en la prueba individual, luego de haber obtenido una histórica medalla plateada en equipos mixtos internacionales. Giannasio compitió en la prueba de arco recurvo individual y quedó eliminada ante la francesa Kyla Touraine -oro en equipo mixto internacional-, tras caer 7-3.

Bronce para la dupla argentina mixta

golf. La dupla mixta argentina compuesta por Mateo Fernández de Oliveira y Ela Anacona se quedó con la medalla de bronce en golf, que tuvo como escenario el Hurlingham Club. La pareja argentina quedó por detrás de Tailandia y EEUU, que se adjudicaron las medallas de oro y plata, respectivamente.

Argentina perdió con Brasil e irá por el bronce

futsal. Argentina cayó en semifinales ante Brasil 3-2 y jugará por la medalla de bronce. Los goles argentinos fueron señalados por Agustín Riggiati y Sebastián Rufino. Por el bronce, el seleccionado argentino enfrentará a Egipto, que ayer cayó con Rusia 3-1, el miércoles desde las 10.30. La final entre rusos y brasileños será el mismo día a las 13.