El Ogro Fabbiani confesó que llegó a jugar pesando 122 kilos

Cristian Fabbiani tiene tomada la decisión de dejar el fútbol profesional. Mientras empieza a despedirse de Deportivo Merlo en la Primera C, el Ogro se animó a las confesiones: dijo que disfrutó "de la vida como no la disfrutan" otros jugadores, aseguró que el sobrepeso nunca le "jugó en contra" y sostuvo que su "peso máximo" al momento de pisar una cancha fue de 122 kilos.

El exNewell's dijo que en 2010 fue cuando más excedido de peso estuvo. "En All Boys fue cuando más gordo estuve. Y rendí. Tuve 122 kilos, fue el peso máximo. Hoy estoy piel y hueso en comparación", le dijo a "Efecto selfie", de TyC Sports. Y hasta se burló de sí mismo: "Encima tenía el símbolo de lácteos Barraza en el pecho de la camiseta, que tenía la vaca. Todo junto".

Fabbiani contó que empezó a engordar al regreso de su paso por CFR Cluj, de Rumania, justo cuando llegó a Newell's. "Pero eso nunca me jugó en contra. Por la habilidad que tengo y por cómo uso el cuerpo, me favoreció", sentenció.

También aseguró: "Disfruté de la vida como no la disfrutan los jugadores. Hay algunos que no saben lo que es comer una milanesa, y se comen una ensalada de frutas. Y cuando llegan al fondo le pegan mal a la pelota. No le vas a pegar bien con eso".