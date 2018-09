Federico Larrazábal, candidato a vice primero por Fuerza Auriazul, expresó: "Estamos muy contentos. Conformamos un cuerpo humano y profesional muy importante. Nos segmentamos en los distintos ámbitos que tiene el club, desde lo amateur a lo profesional. Venimos trabajando hace mucho tiempo y confluimos en un proyecto común, en una forma de gestionar y sabemos lo que queremos como club. Estamos creciendo. Arrancamos un poco más abajo que el resto y no vendemos humo. Porque no le prometemos a la gente nada que no se pueda realizar. Proponemos trabajo, gestión y profesionalidad. Vamos por todo. El oficialismo estrelló la Ferrari"

"En materia de fútbol profesional la idea es trabajar en una estructura que hemos asimilado y adaptado al fútbol argentino para trabajar con un mánager, más allá del técnico. No compartimos que Cetto continúe. Porque esta gestión fracasó futbolística, económica y financieramente. No sólo lo dicen los resultados, sino también el oficialismo y lo reconoció en asamblea el vicepresidente Luciano Cefaratti. Y si seguimos cuatro años así, creo que el fracaso será rotundo. Central juega 24 horas por 7 días, no juega sólo noventa minutos. Todos el día está jugando y el dirigente tiene que estar todo el día gestionando", agregó.

Además, Larrazábal destacó: "Para nosotros los mánager en los clubes importantes del mundo tienen una visión y un objetivo a mediano y largo plazo. El técnico en cambio tiene un objetivo a corto plazo. En Central nunca hubo un proyecto. El mánager debe trabajar con los directivos y con el técnico de primera y con lo que nosotros consideramos el gerente de formación o coordinador de inferiores. Para nosotros las inferiores se dividen en tres partes. Queremos modificar la captación de jugadores. Trabajar con ex jugadores que sean empleados de Central y no contratar gente por afuera. Además las inferiores son captación, formación y promoción. En formación implementaremos un programa psicofísico que se trabaja desde lo infanto juvenil. El francés Mbappé es un ejemplo de esta formación. Un jugador que nutricionalmente está impecable y tiene una formación diferente por la aplicación de las nuevas tecnologías. Y la promoción es la inserción de Central en distintos mercados, pero que no sólo vaya el jugador, sino que lo acompañe la marca Central y ahí queremos que las filiales se conviertan en franquicias, como tienen los clubes de España. Hay que utilizar esos núcleos de negocios. Queremos armar un centro educativo de formación profesional para Central".

Además, el candidato a vice primero aclaró: "Queremos establecer un reglamento futbolístico interno, consensuado con el mánager, en el que haya un cupo, en el que el 60 por ciento de los jugadores no puedan no ser de las inferiores de Central. Esto es volver a las fuentes de manera organizada. Central siempre salió campeón con los chicos y nosotros sostenemos esta idea, no hay otra vuelta. Seis de los once jugadores en cancha de Central deben ser de la cantera".

Larrazábal fue directo: "Somos la única opción y la verdadera oposición. A los números que nosotros difundimos (ver aparte) los hizo el oficialismo y el protesorero Juan Cruz Rodríguez, que ahora está en Comunidad Canalla, más el ex síndico Sergio González. No cierran los números en Central. Esta es una pésima gestión, la peor de la historia por el escenario en cuanto a recursos. Estrellaron la Ferrari. Las otras dos listas que se presentan tienen la misma gente. Tenemos entendido que Rodríguez no renunció y pidió licencia. El socio tiene que abrir los ojos. Triplicaron la deuda del club y vendieron jugadores muy buenos y hoy el Patón está llevando el barco a flote, pero sabemos que hay que darle más recursos. Somos la única opción para salir adelante. No venimos a vender humo".

En tanto, el candidato reveló que "el pase de Lo Celso era de club a club al PSG y el oficialismo pagó una comisión de 600 mil euros. Ni Cetto puede explicarlo porque su representante era el mismo que el de Lo Celso, que es Andrés Miranda. El socio debe abrir los ojos".

"Hay que potenciar el deporte amateur" - Emiliano Allegri (candidato a secretario)

"En inferiores además de la captación hay cuestiones muy importantes para trabajar en infraestructura. Para nosotros inferiores es tan importante como la primera división. En el tema canchas y elementos para que los chicos de Central sean los mejores. Parece ilógico que no tengamos en cada predio una o dos canchas de once de césped sintético para que los chicos puedan trabajar todo el año. También en Arroyo está el hotel y es increíble que hace años, si bien la planta baja está en condiciones, el primer piso está a medio hacer. También le daremos mucha relevancia al deporte amateur". "Somos la opción más genuina" - Gabriel Mantz (Candidato a vice 2º)