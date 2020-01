El objetivo del DT

Marcelo Gallardo aclaró que “ganar la Superliga no es una materia pendiente, pero sí un deseo”. El DT de River siente que si se “enchufan” tiene buenas chances de quedarse con el título local. En diálogo con una radio capitalina, el entrenador millonario, el más ganador de la historia del club, pero que no ha conseguido el torneo local, insistió: “Si nos enchufamos, tenemos grandes chances en la Superliga”.

River retomará la Superliga el domingo, frente a Independiente y, de ganarle, alcanzará la cima del campeonato junto a Argentinos. De cara a lo que se viene para su equipo, Gallardo adelantó: “No veremos nada que no hayamos hecho en estos años, siempre nos pudimos reposicionar y funcionar de la mejor manera más allá de los nombres”.

Ante la salida de Exequiel Palacios, el DT dijo que buscan “alternativas que nos den funcionamiento de equipo”. Finalmente, consultado sobre la caída en la final de la Copa Libertadores, Gallardo sorprendió al comentar: “Nos costó más recuperarnos de la eliminación de Lanús, que de Flamengo”.

“Nos golpeó más la eliminación con Lanús que la derrota con Flamengo. Nos costó mucho recuperarnos de la derrota contra Lanús en su cancha. Contra Flamengo no, porque hicimos un gran partido y borramos al cuco de la Copa, pero los partidos duran 95’ y eso es un aprendizaje”, se explayó.

“No me quedo con el que hubiese pasado, eso es una cagada porque es una cosa que no la podés medir, me quedo con lo que viene y cómo lo puedo solucionar. Odio el qué hubiera hecho, no existe”, cerró.

Pibe que se va. El juvenil Tiago Geralnik (16 años) no pasó la prueba futbolística en Central y por eso recaló en Adiur, y en 2018 se convirtió en una de las grandes promesas en River. Pero ante la sorpresa de todos el hábil volante continuará su carrera en Villarreal de España tras salir del club millonario a través del recurso de la patria potestad.

Tiago, hijo del PF Marcelo Geralnik, se desempeña como enganche o volante ofensivo.