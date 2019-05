Frank Darío Kudelka llegó ayer a la ciudad, recorrió las instalaciones de Bella Vista y hoy firmará el contrato que lo ligará a Newell’s por trece meses. Atrás quedaron los más de treinta días de espera por Gabriel Heinze, quien recién en estos días le entregará una respuesta a Vélez. La dirigencia dio vuelta la hoja días atrás cuando anunció la contratación que hoy quedará oficialmente formalizada como DT leproso. Esta mañana tomará el mando que dejó vacante Héctor Bidoglio y comenzará el ciclo en su nuevo club en el predio donde desarrollará la pretemporada de cara a la Superliga que se vendrá a partir de fines de julio.

El ex técnico tatengue y de Talleres, por citar algunos clubes, estará acompañado por Raúl Armando como ayudante de campo y Mauro Cerutti como preparador físico. Kudelka se mostró feliz en su arribo a la ciudad y en la recorrida que realizó por el predio junto al coordinador general de las inferiores, Enrique Borrelli; el director deportivo, Sebastián Peratta, y el DT de la reserva, Aldo Duscher, junto a su ayudante Facundo Quiroga.

El nuevo entrenador entrará en funciones hoy por la mañana en Bella Vista, donde será presentado al plantel que también dará el puntapié inicial a la pretemporada. En este arranque, tal como lo informó este diario en su edición de ayer, no estará presente Maximiliano Rodríguez, quien viajó a Madrid (España) invitado para estar presente en la final de la Liga de Campeones del sábado entre Liverpool y Tottenham (ver página 4). Y tras los primeros trabajos en su nuevo club el DT brindará una conferencia de prensa pasado el mediodía (12.30) en el Coloso Marcelo Bielsa.

Para este arranque, Kudelka se encontrará con un plantel numeroso y donde deberá comenzar a decidir los nombres con los que contará para afrontar la temporada que se viene. Habrá futbolistas que seguramente se presentarán a la práctica porque regresan de sus préstamos. Uno de ellos es Ignacio Huguenet, quien regresa de Defensa y Justicia.

Otro que debería estar presente es Ribair Rodríguez, quien concluye su vínculo a fin de año y la idea primaria de la dirigencia es negociar la rescisión del mismo. Salvo que el flamante conductor leproso opine lo contrario y dé marcha atrás con la idea. Mientras, Leandro Grimi está recuperado, estuvo entrenando por su cuenta y hoy arrancará a la par del resto.

El DT tiene la mesa ocupada con diversas tareas a llevar adelante. Una de las principales será la de realizar una reducción en el número de futbolistas con los que trabajará, sobre todo porque también llegarán refuerzos que tiene apuntados y que serían —en principio— entre cuatro o cinco. Y esta vez deben hacerle honor al mote de refuerzos y no cometer los mismos errores de otros mercados donde llegaron una cantidad de nombres que después no tuvieron actividad en el equipo. Es cierto que no había dinero disponible tampoco, pero en esta ocasión no existirá margen de error por Newell’s contará con dólares para salir a seducir al mercado.

Gato en resolución

Uno de los temas a resolver involucra a Mauro Formica, cuyo préstamo vence a fines de junio. La idea de la dirigencia es que continúe y así lo dejó en claro Peratta. “Ojalá pueda continuar", dijo.