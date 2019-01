El nueve titular no está definido

El DT leproso Héctor Bidoglio está resolviendo qué nueve utilizará en el estreno oficial del domingo por la noche ante Boca, en el Coloso Marcelo Bielsa. Será clave la práctica de fútbol de esta mañana para observar detenidamente el movimiento de cada una de las opciones con que cuenta. Se puede decir que hoy hay tres alternativas potables para comenzar como punta de la lanza en el primer compromiso rojinegro de 2019. A esta altura Francisco Fydriszewski, Luis Leal y Alfio Oviedo pelean cabeza a cabeza para ganarse el puesto de centrodelantero y los tres tienen chances reales en la antesala del partidazo de la fecha ante los xeneizes. Uno ganará la pulseada. Los otros aguardarán la oportunidad.

En el primer ensayo de pretemporada Newell's igualó 0 a 0 ante Atlético San Jorge y el nueve titular fue Fydriszewski (luego lo suplantó Leal). Claro que el cotejo de los suplentes fue empate 1 a 1 y el tanto leproso lo anotó el portugués Leal, que integró la dupla ofensiva con el paraguayo Oviedo.

Luego en el amistoso ante Rampla Juniors fue victoria rojinegra de los titulares 2 a 1 (goles de Formica y Alexis Rodríguez) y el nueve que estuvo desde el inicio fue la Pantera, que luego fue reemplazado por Fydriszewski. Y en el cotejo de los equipos alternativos también fue triunfo leproso por 2 a 1. Arrancó de nueve el Polaco y luego ingresó Oviedo, que facturó de penal para dar vuelta el resultado a favor de Newell's tras el empate transitorio de Alzugaray.

En tanto, en el ensayo del último sábado ante Vélez en el Coloso el equipo de Bidoglio se impuso 1 a 0, con gol de Víctor Figueroa. Arrancó Fydriszewski y tomó la posta Leal en el segundo tiempo. Y ese mismo día a la mañana el alternativo rojinegro cayó 1 a 0 ante los de Liniers y allí como nueve inició Leal y lo suplantó Oviedo.

En la serie de amistosos quedó demostrado que Bidoglio le dio rodaje a los tres centrodelanteros y que considera que están muy parejos y capacitados para jugar de entrada. Claro deberá elegir a uno para empezar y la práctica de hoy puede ser decisiva para determinar cuál toma la pole position de cara al estreno ante Boca.

Desde lo futbolístico son tres atacantes con características totalmente diferentes. El Polaco Fydriszewski es un típico nueve de área, que se para como pivote y aguanta la pelota de espaldas al arco. Claro que lo suyo es lidiar entre los centrales adversarios y cuando le queda el hueco sacar el latigazo al arco. Es de los nueve que siempre termina los ataques dentro del área rival.

La otra alternativa es Luis Leal. El portugués tuvo una gran pretemporada y luce impecable desde lo físico. Su puesto original no es el de punta de lanza porque se lo nota más cómodo arrancando desde atrás y necesita espacios para desplegar su velocidad. Igual tiene muy buena técnica y lo favorece poder asociarse con tres jugadores de pie exquisito como son Maxi Rodríguez, Mauro Formica y Víctor Figueroa. La Pantera no tuvo un buen final de 2018, pero está claro que es un jugador de jerarquía y que si está bien es temible para cualquier defensa.

Por su parte, el tercero que puja por ser el nueve es Alfio Oviedo. El paraguayo está afiladísimo en los entrenamientos y se puso como objetivo hacerse un lugar en el equipo. Para ello se esfuerza día a día y Bidoglio lo ve muy compenetrado. Incluso no sería extraño que se filtre en el equipo titular ante Boca, o bien lo haga como opción para el complemento. Oviedo es un nueve movedizo, que no le escapa al roce entre los centrales, pero también retrocede a asociarse con los volantes y lo hace bien. Su principal virtud es que cuando queda de frente al arco suele definir con precisión y con los ojos bien abiertos.

Así, entre el Polaco, el portugués y el paraguayo saldrá el nueve que arrancará el torneo ante Boca. Bidoglio deberá elegir entre tres opciones que son diferentes en cuanto al juego, pero que tienen una misma obsesión entre ceja y ceja: el gol.