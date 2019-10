Newell's ya jugó un tercio de la Superliga y es el momento propicio para realizar un balance exhaustivo del ciclo de Frank Kudelka al frente del equipo. La última presentación rojinegra fue el duro empate 0 a 0 con Banfield en el Coloso y ahora hay quince días de receso por la fecha Fifa, lo que plantea un espacio para reforzar conceptos y ajustar las piezas de cara a lo que viene. Claro que el primero en reflexionar sobre los puntos altos y los defectos será el propio entrenador, al que hay que reconocerle que siempre es autocrítico luego de los partidos, tal como ocurrió el pasado viernes tras la igualdad con el taladro: "Nos faltó lucidez, las pretensiones y el esfuerzo lo tuvimos, pero el equipo estuvo mucho tiempo ansioso. Corrió mucho y pensó poco". El nuevo Newell's de Kudelka entrega puntos satisfactorios y por supuesto que tiene muchísimo por corregir, con un saldo inicial de gestión que tiene un aprobado que se justifica en los óptimos resultados y el funcionamiento colectivo. No es sencillo pelear el promedio y por ahora el panorama pinta bien.

Kudelka llegó al Parque sin antecedentes que lo vincularan al mundo Newell's. Y, sin estridencias ni discursos grandilocuentes, fue armando un equipo ordenado que respeta su ideología futbolística de atacar siempre, tratando bien el balón desde la salida del área propia hasta el arco contrario. Y en varios pasajes de la presente Superliga lo consiguió.

Por ello los rojinegros justificaron cada punto que sumaron desde el funcionamiento confiable a nivel colectivo, con las líneas del equipo respaldadas y con algunos rendimientos individuales que lideraron el podio, como los casos de Julián Fernández, Jerónimo Cacciabue (hasta que se lesionó ante Boca), la preponderancia aérea de Cristian Lema (es el goleador leproso con tres gritos) y el aporte de Mauro Formica (que es baja por lesión desde el cotejo ante Huracán), además de la cuota de jerarquía habitual de Maxi Rodríguez.

Con ocho partidos en el lomo (está pendiente el cotejo ante Independiente), Newell's experimentó virtudes y falencias, una situación lógica para un equipo totalmente renovado, con un técnico flamante y con un objetivo exigente que no entrega grises: salvarse del descenso. Acá el haber y debe rojinegro en lo que se jugó de la Superliga:

Lo que hace bien

Solidez defensiva y salida clara: La última línea muestra solvencia en la marca. Se complementan muy bien Cristian Lema y Santiago Gentiletti en la cueva, pero además aportan peligro aéreo en ofensiva. También los laterales Mariano Bíttolo y Angelo Gabrielli suelen pasar por sorpresa al ataque para hacer ancho al equipo.

Fernández, la rueda de auxilio: El volante que llegó como refuerzo se adaptó de inmediato al mundo Newell's. Captura todos los rebotes y es certero en la salida con pelota. Es por la ahora la gran relevación leprosa en el torneo.

Formica y Cacciabue, de lo mejor: Los volantes se recuperan de sus respectivas lesiones y cuando no estuvieron el equipo sin duda que lo sintió. El Gato estaba impecable en el cambio de ritmo y Jerónimo era una turbina por derecha que arrancaba desde atrás y llegaba con pelota dominada al área de enfrente. Kudelka los espera con los brazos abiertos y el parate por fecha Fifa les viene bárbaro para potenciar la recuperación.

Sabe a lo que juega: Más allá de que pueda o no plasmar sus intenciones, Newell's trata de respetar una idea para justificar los resultados. Buen trato de pelota, dinámica en el medio, ataque por los costados y terminación de jugadas con varios futbolistas en el área de enfrente es la receta de Kudelka. Y, en mayor o menor medida, el equipo logra plasmar esta idiosincrasia de juego.

A mejorar

Ganar de visitante: Hasta el momento Newell's sólo tuvo tres presentaciones fuera del Coloso y no pudo ganar. Primero decepcionó ante Vélez y cayó con absoluta justicia. Luego hizo méritos para llevarse algo más que el empate ante Central y Boca, pero no pasó del 1 a 1, en resultados que igualmente fueron más que positivos desde la colecta de unidades en pos de incrementar el promedio. Pero está claro que necesita dar un salto de calidad jugando afuera del Coloso y la próxima chance que tiene será Patronato en Paraná, el próximo 19 de octubre, rival directo en la tabla del miedo.

Manejar la ansiedad: Banfield se le cerró en la última fecha y a Newell's le costó muchísimo abrir grietas en la defensa del taladro, sabiendo que tenía la "obligación" de sumar de a tres en casa ante un rival directo. Y encima, de no ser por la magistrales intervenciones de Aguerre, casi se queda con las manos vacías. Frente a Banfield lució nervioso con la pelota y tal vez debió buscar atajos de juego a su plan original, pero no los tuvo. Hasta Maxi Rodríguez terminó fastidioso discutiendo con los rivales.

Adaptarse a rivales que luchan: Newell's la pasó mal ante la presión ofensiva de Vélez y no tuvo respuestas en el Amalfitani. Y frente a Banfield, que le planteó un cerrojo defensivo estricto en campo propio, tampoco supo cómo zafar del asedio y casi no le generó peligro. Incluso ante Banfield fue el único partido del certamen en el que Newell's no convirtió.

Extremo derecho: En esta posición de la cancha Kudelka probó con Alexis Rodríguez, Albertengo y Luis Leal y todos tuvieron luces y sombras, sin terminar de ganarse el puesto. Lo que está claro es que Albertengo también se movió de nueve y en líneas generales siempre aprobó, tanto por adentro como por afuera, anotando dos goles.