El Negro Enrique salió a contestarle a Peter Shilton con una frase a lo Diego Maradona

El campeón de México 86 no tuvo piedad del ex arquero de Inglaterra. "Te dejó tirado por el piso. Te humilló. A vos, te humilló, no al resto, Peter Shilton. La tenés adentro", disparó

La histórica camiseta que utilizó Diego Maradona ante Inglaterra y donde convirtió los dos goles más recordados de la historia de los mundiales sigue generando polémica. La casaca fue vendida en casi nueve millones de dólares en una subasta, una cifra increíble alcanzada por una indumentaria. Todo esto motivó a que el ex arquero británico Peter Shilton, quien padeció los tantos del Diez y, sobre todo, el recordado "con la mano de Dios", se mostrara furioso: “ No la usaría ni para limpiar el piso “.

Y agregó: "Un metro y medio mide Maradona y te hizo un gol con las manos. Y te primereó, utilizó toda la magia del potrero, toda la magia de Fiorito. Y después te dejó tirado por el piso. Te humilló. A vos, te humilló, no al resto, Peter Shilton. La tenés adentro. Y no importa lo que vos digas de la camiseta argentina: nosotros la amamos y la defendemos con el corazón, nosotros la amamos. Y vos, Shilton, vos perdiste ese partido, porque no tenés manos. La tenés adentro y no te la saca nadie”.

Días atrás y luego de la subasta Shelton sostuvo que “no hubiera cambiado (camisetas) con Maradona ni por todo el té en China por lo que sucedió ese día. Ni siquiera lo usaría en la casa, ni siquiera para lavar los platos en mi bungalow”, arrancó el arquero, visiblemente disconforme con su compañero que le pidió la remera al Diez hace 36 años y ahora se quedó con la millonaria suma".

En diálogo con el portal británico The Sun, el ex arquero cargó contra su ex compañero Steve Hodge y contó que no sabía que había intercambiado la casaca con Maradona. “Si yo y algunos de los otros jugadores hubiéramos sabido que Hodgey tenía su camiseta en el vestidor, no lo hubiese logrado. En el fervor del partido la habríamos roto en mil pedazos, y apuesto a que Hodgey está feliz ahora que no hicimos eso. Él sabía lo que estaba haciendo cuando no nos dijo que lo tenía”, remató.