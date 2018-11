El Muñeco Gallardo fue sancionado por cuatro fechas

Y al final... ayer salió la tan esperada sanción a Marcelo Gallardo, entrenador de River. Después intensas horas de análisis, la Conmebol ayer a la noche dio a conocer la resolución que tomó de suspenderlo por cuatro partidos y aplicarle una multa económica de 50 mil dólares. Ante esto no podrá estar en las finales de la Copa Libertadores que su equipo disputará ante Boca el 10 y 24 del corriente. En la ida ni siquiera podrá estar en el estadio. "Esta prohibición de acceso al estadio incluye la prohibición de comunicarse por cualquier medio con su cuerpo técnico, oficiales y jugadores", detalla el artículo tercero del dictamen. En la vuelta, desde el palco, sí podrá comunicarse por handy.

La Conmebol confirmó anoche el castigo que se impuso al Muñeco por haber violado una sanción previa en el duelo de vuelta de las semifinales ante Gremio. La suspensión corre sólo para encuentros organizados por la Conmebol.

Gallardo había recibido una sanción por ingresar tarde al campo de juego en el encuentro de ida ante Gremio, en el Monumental. Además de una multa económica (1.500 dólares), el castigo preveía que podía estar en el estadio, aunque sin mantener comunicación con sus ayudantes ni ingresar al vestuario. El Muñeco violó ambas medidas: no sólo mantuvo diálogo con sus ayudantes en el banco a través un handy, sino que bajó al vestuario y dio indicaciones a los jugadores en el entretiempo.

El conjunto brasileño recurrió a la Conmebol por este hecho y pidió los puntos del partido ante River. Sin embargo, el organismo decidió no hacer lugar al reclamo y ratificó al millonario como finalista, pero impuso un duro castigo a su técnico.

Después de varios días de análisis intensos y de los reclamos de los directivos de Gremio, al final apareció la resolución que se esperaba. Es decir, sólo castigar al entrenador por incumplir con las reglas ya que River ganó los puntos en la cancha. Claro, el castigo más duro sin dudas es no poder ir a la Bombonera.

El muñeco lo mirará por TV

Gallardo ayer estaba preocupado. Y no era para menos. Su equipo había caído ante Estudiantes, pero a esa hora aún no había salido la sanción. Por eso declaró: "Aún estamos viviendo una situación incómoda", admitió más allá de que no tenía dudas de que su equipo iba a ser ratificado como finalista. "Tengo que estar tranquilo hasta la definición", afirmó el DT, que minutos más tarde tuvo conocimiento de la resolución de la Conmebol, donde finalmente no podrá estar en la final. Encima, en la primera ni siquiera podrá ir a la cancha y sólo lo mirará por TV.