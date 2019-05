La cuenta regresiva para el Mundial Sub 20 Argentina 2019 está en su tramo final. Rosario y Santa Fe serán sedes del 4 al 22 de junio de una nueva edición y las canchas de Crai, Old Resian y el Hipódromo de Rosario (lugar que entre otros encuentros se disputarán el partido de apertura y la final) se vestirán de gala para la ocasión. El torneo tendrá en competencia a los mejores doce seleccionados juveniles del planeta, que en la primera etapa estarán divididos en tres grupos de cuatro equipos cada uno. En el A estará el campeón defensor y anfitrión en 2018, Francia, junto con Argentina, Gales y Fiji. El B tendrá a Inglaterra, Australia, Italia e Irlanda. Mientras que en el C estará el multicampeón Nueva Zelanda, con Sudáfrica, Georgia y Escocia.

En este marco, los distintos planteles que verán acción en la trascendental cita ecuménica que volverá al país (y a la región) después de nueve años ya confirmaron sus hombres.

Los Pumitas fueron los primeros en dar a conocer el plantel que jugará el Mundial y en sus filas de destaca la presencia del centro de Duendes Santiago Chocobares, además de Juan Pablo Castro, Mateo Carreras, Gonzalo García, Joaquín De la Vega, Bautista Pedemonte e Ignacio Mendy, quienes repetirán la experiencia mundialista. También serán de la partida Lucas Bur (Jockey Club Rosario), Jerónimo Gómez Vara (Atlético del Rosario), Manuel Bernstein (Crai) y Ramiro Gurovich (Estudiantes).

Por otro lado Francia, el defensor del título, aún trabaja con una lista preliminar de 37 jugadores y en ese sentido contaría con tres integrantes que obtuvieron su primer título del Sub 20 el año pasado, como Louis Carbonell, Matthis Lebel y Killian Geraci Seturo, al medio scrum Leroy Carter, entre otros, en una buena base que disputó el Mundial pasado.

Inglaterra, el último subcampeón juvenil, contará con una nómina que reúne a nueve jugadores que afrontaron el campeonato de Francia 2018, entre los que se destacan Joe Heyes, Marcus Street, Joel Kpoku, Josh Basham, Ted Hill, Aaron Hinkley, Tom Willis, Marcus Smith y Fraser Dingwall. Se trata de un plantel con una nutrida presencia de profesionales y con mucha experiencia, que buscará mejorar la performance del año pasado.

El entrenador de Australia, Jason Gilmore, nombró una plantilla con jugadores de experiencia como la pareja de medios, compuesta por Will Harris y Will Harrison. Además, en el listado aparece una de las promesas del rugby australiano: Nick Frost.

Los Junior Springboks, que en su preparación cayeron ante Argentina, tendrán a cuatro miembros que ganaron la temporada pasada la medalla de bronce. Ellos serán el capitán Phendulano Buthelezi, el subcapitán Rikus Pretorius, el apertura David Coetzer y el primera línea Asenathi Ntlabakanye.

Fiji, uno de los rivales de Los Pumitas, tomó el lugar de Japón en la elite al adjudicarse el Sub 20 Trophy en Rumania. Cinco jugadores, entre ellos el influyente apertura Caleb Muntz y el head coach Kele Leaware, están en el grupo para el Championship.

Venta de entradas

Esta competencia ofrecerá la oportunidad de ver a los mejores jugadores jóvenes en el mundo y las estrellas del futuro y los tickets estarán disponibles a través de www.ticketek.com.ar con precios que van desde los $300 por jornada y la posibilidad de adquirir abonos para la etapa de grupos por $600.

Argentina integrará el grupo A en el Mundial junto a Francia, Gales y Fiji. El debut será el martes 4 de junio ante Gales en el Hipódromo, en tanto que el sábado 8 se medirán frente a Fiji en Crai de Santa Fe. El cierre de la etapa clasificatoria será ante Francia, el miércoles 12 de junio, nuevamente en el Hipódromo. Todos los partidos serán a las 13.

De cara al inicio del certamen, Los Pumitas se volverán a reunir este fin de mes en Buenos Aires, para llevar a cabo la última concentración antes de instalarse en nuestra ciudad.