"El Mundial fue muy trabado"

Ya pasaron más de dos meses desde la eliminación de Argentina de Rusia 2018 y desde ese momento Lionel Messi se llamó a silencio. Nunca se refirió al golpe que recibió con la camiseta de la selección. Desde la dolorosa derrota ante Francia en Kazán, el rosarino no abrió la boca ni para decir si tiene ganas o no de seguir. Pero ayer, en una nota con Radio Catalunya, Leo habló por primera vez de la Copa del Mundo. No mencionó a Argentina, pero realizó un análisis de los estilos de juego que mostraron los equipos y lo comparó con lo que ocurre con Barcelona en la liga española. Lo paradójico es que volvió a hablar justo el mismo día en que la Fifa anunció la terna al premio The Best, que no integrará por primera vez desde 2006, año en el que comenzó a entregarse este premio. Esta vez, los elegidos fueron Cristiano Ronaldo, Luka Modric y Mohamed Salah.

"El hincha de Barcelona quiere jugadores de buen pie, nosotros nos defendemos con la pelota y la posesión. El fútbol cada vez pasa más por lo táctico y lo físico y cuesta entrarles a los equipos de visitante. Se hacen aburridos los partidos por el planteamiento del rival. Dos líneas de cuatro, bien cerradas... Se vio un Mundial igualado y trabado", aseguró.

Messi también habló de lo mucho que sufre su hijo Thiago cuando llega a su casa tras una derrota: "Hasta Thiago sabe que no se puede hablar después de una derrota". Y agregó: "No creo que esté jugando con 40 años. No pensé qué hacer cuando no esté jugando. No lo sé, sinceramente, y no sé dónde terminaré. Cuando llegue el momento, ya encontraré algo que me llene. Soy feliz viendo crecer a mis hijos en Barcelona", cerró.