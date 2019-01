El Mudo Villalba está en carpeta de Central Córdoba

El ex volante de Newell's Hernán Villalba entrenó ayer con el primer equipo de Central Córdoba y podría convertirse en el segundo refuerzo, de cara a la segunda rueda de la Primera C, en la que el objetivo será entrar entre los 8 que pelearán por el segundo ascenso. Además, ayer Daniel Teglia realizó el primer ensayo de fútbol de su gestión, con la presencia entre los once de la primera incorporación: Cristian Yassogna.

Córdoba puede realizar dos incorporaciones en este mercado y ya tiene la del centrodelantero. Teglia estaba en la búsqueda de un volante ofensivo pero le seduce la idea de sumar a Villalba, que ayer dejó una buena impresión en el ensayo en el Gabino Sosa jugando para los suplentes. En ese equipo hubo algunos jugadores juveniles de Central que están a prueba.

Una de las opciones que maneja el cuerpo técnico charrúa es el regreso de Martín Mustachi, de último paso por Midland. Pero la opción de Villalba está sobre la mesa.

Teglia paró ayer a los primeros once: Matías Giroldi; Gerardo Pérez, Juan Cassini, Leandro Esquivel y Cristian Sgotti; Federico Ferrari, Nicolás Straccia, Lucas Bracco e Iván Flamenco; Yassogna y Lucio Cereseto. Por ahora no hay previsto un amistoso pero se buscará hacer dos antes del reinicio del torneo. Ayer el plantel entrenó por la mañana en el Gabino y hoy tendrá el domingo libre, mientras que regresa mañana a la mañana, alternado el estadio, un predio en Funes y Provincial.