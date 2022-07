El Montoya de Tevez, un reflejo del Palma en los equipos de los dones

“Cuando Carlos llegó me dio esta confianza para jugar de doble 5 y tener salida. Nunca jugué ahí pero cada vez que pasan los partidos me voy sintiendo mejor. Ojalá sirva para que Central gane”. La posición que Walter Iván Alexis Montoya debió aprenderse de un día para el otro es acaso la mayor apuesta de Carlos Tevez desde que pisó Arroyito. Y no solo eso. Excepto por el partido debut en el que jugó con un volante central clásico al lado, la conformación de esa franja media también puede decirse novedosa, porque la compañía fue otro mediocampista de buen pie antes que de marca. La irrupción entonces del chaqueño en ese sector de la cancha es la mayor novedad que mostró el Apache en sus cortos días en Central, pero no es única. Tiene antecedentes en Arroyito y por cierto con una ligazón importante con los días de gloria de la institución. Por cierto la relación es doble. Por un lado porque una formación así recuerda a equipos de dos dones, Angel Tulio Zof y Pedro Marchetta. Y por el otro, porque el jugador que hace de nexo también es tan de Chaco como Walter: Omar Arnaldo Palma.