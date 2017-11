Todo vuelve. Leo Fernández pisará otra vez el estadio Mario Alberto Kempes como entrenador del primer equipo de Central. El 18 de diciembre del año pasado tuvo que agarrar de la noche a la mañana el timón del barco canalla tras la salida de Eduardo Coudet luego de haber perdido la final de la Copa Argentina ante River. Ahora vive una situación similar. Ayer le tocó asumir como máximo responsable del plantel profesional por la renuncia de Paolo Montero. Al ex entrenador de Coronel Aguirre y Renato Cesarini, entre otros, lo espera el mismo escenario ante una misma situación. ¿Obtendrá ahora el mismo resultado positivo que aquella vez? El domingo a la noche se sabrá.

Cuando Coudet decidió dar el portazo en Córdoba poco tuvo en cuenta que el equipo debía presentarse tres días después. Fue así que Fernández se vistió de bombero y apagó el incendio deportivo canalla, que hacía 12 partidos que no podía ganar en condición de visitante.

Y aquel domingo 18 de diciembre pudo cortar la mala racha. Central se impuso a Belgrano 2 a 0 con gritos de Germán Herrera y Gio Lo Celso, quien luego de tener una charla con un referente acordó jugar en suelo cordobés, ya que tenía todo para sumarse a París Saint-Germain días después. Terminó despidiéndose del club bien.

Ahora la historia se repite. El equipo no sabe lo que es ganar en lo que va de la Superliga. Sólo acumula cuatro puntos en ocho presentaciones que hizo. Demasiado poco para tanta inversión. A eso hay que agregarle que la eliminación de la Copa Argentina ante el Decano en Formosa pegó duro en el plantel desde lo anímico.

Y en esto trabaja Leo Fernández. En tratar de devolverle la confianza al grupo, porque los necesita a tono para el domingo en el estadio Mario Alberto Kempes. Otra vez la misma cancha. Aunque el rival será Talleres, que viene mejor parado.

Sin embargo, el entrenador de la primera buscará quebrar esta sequía de triunfos. Dependerá de sus jugadores. Esos mismos que confía y espera que puedan lucirse ante los cordobeses en breve. El domingo se sabrá cómo terminará esta historia que tiene a Fernández como protagonista otra vez.

"El club está por encima de todo"

Para Ricardo De Alberto ayer también fue un lunes muy particular. Estuvo al mando de la reserva tras ser nombrado por la dirigencia canalla a raíz del ascenso que tuvo Leo Fernández (ver página 4). El ex volante derecho auriazul, que llegó en su época de jugador hasta la división que ahora dirigirá, le confió a Ovación estar "muy contento y tranquilo con esta oportunidad que me brinda Central". Ricky además destacó: "Somos empleados y el club está por encima de todo. Así que colaboro donde me lo pidan".

"Me informaron que estaremos en el cargo hasta fin de año porque Leo (Fernández) subió a la primera. La manera de trabajar será la misma. Conozco a casi todos los chicos, por lo cual eso es favorable", confesó el ex volante del club.

A su lado tendrá como ladero a Alberto Boggio. Sí, el mismo coordinador general de los juveniles, pese a que resulte llamativo que lo hayan nombrado en esta función con las obligaciones que tiene sobre sus espaldas diariamente. Además, Miguel Quiroga será el preparador físico, mientras que Pedro Rómoli será el entrenador de arqueros.

De Alberto está trabajando en Central desde 2013. En aquel año tuvo a cargo a la sexta división de la Rosarina "y entrenábamos todos los días con Leo porque él tenía la de AFA, así que sé cómo piensa y qué pretende de cada chico".

"Luego me dieron la 7ª de AFA hasta la fecha", acotó el entrenador de la reserva con humildad para luego "agradecer a mi esposa Juana y mi pequeña hija Zara, quienes son mi sostén". El desafío de De Ricardo será mantener el nivel y el buen juego que pregonaba el equipo bajo el ala de Fernández. Aunque según comentaron quienes frecuentan los juveniles, De Alberto tiene un paladar bastante exquisito también.