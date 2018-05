El miércoles el salaíto va con un equipo de suplentes

El domingo 29 de abril fue el último partido de Argentino En el 2 a 1 a Lugano en el Olaeta, el equipo de barrio Sarmiento se movió por última vez y después llegaron las lluvias, las suspensiones y los atrasos. Tanto, que recién el miércoles los salaítos estarán disputando la última fecha frente al campeón Victoriano Arenas en Valentín Alsina. Y pese al parate y a que existe una mínima chance de quedar entre los cuatro primeros del reducido, por lo cual definiría al menos el primer choque de cuartos de final de local, el entrenador Marcelo Vaquero elegirá preservar a los titulares, en vistas de que probablemente el sábado deba volver a viajar para iniciar el petit torneo.

Para quedar entre los 4 primeros del octogonal, Argentino (47 puntos) no sólo debe ganarle al campeón, que juega sin obligaciones, sino que debe esperar que Juventud Unida (47) derrote de local a Liniers (49) y que Atlas (48) no le gane a Muñiz (23).

Por eso, porque la parada es complicada y son tres resultados los que deben darse, Vaquero tomó la decisión de preservar pasado mañana al equipo habitualmente titular y darles rodaje a los que suelen ir al banco o se quedan afuera de los convocados.

La AFA aún no dio a conocer el cronograma del reducido pero todo hace pensar que comenzará el sábado y lo más probable entonces es que el plantel albo deba volver a viajar a Buenos Aires. Hasta hoy el rival es Atlas, de General Rodríguez, pero todo puede cambiar. El plantel entrenó ayer, hoy y mañana lo hará por la mañana. El miércoles bien temprano viajará desde Mercante y Berón de Astrada.