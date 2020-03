Nunca había ganado en el TC Pista. Es más, ni siquiera se había acercado al podio en su tercer año en la categoría, donde participó intermitentemente por cuestiones presupuestarias. No corrió las dos últimas del 2019 y no llegó para Viedma. Casi no lo hace en Neuquén, pero reunió el dinero y corrió. Y vaya premio que obtuvo el joven entrerriano de Concepción del Uruguay, ganando una carrera muy peleada y después de una maniobra sensacional para apoderarse de la punta a mitad de camino y hasta la bandera a cuadros. Agustín De Brabandere, el de apellido difícil, el que se coronó en 2016 en su segundo año en la ACTC, en el TCP Mouras, obtuvo su victoria consagratoria y ahora puede soñar con más tras una final complicado para los otros pilotos de la región, excepto para Marcos Muchiut (ver aparte).

De Brabandere fue 9º en clasificación y 3º en su serie, pero adelantó un puesto de largada en la final por la rotura de motor del que debía largar en punta, Andrés Jakos. Desde el 4º lugar empezó a hacer récords de vuelta hasta que Maxi López se llevó puesto al de Reconquista, Ricardo Degoumois, y debió entrar el pace car. El relanzamiento fue inolvidable. Superó a Santiago Alvarez y luego le hizo el 2x1 a Todino y Landa, que se sacaban chispas. Ahí capturó la punta y no la largó hasta la victoria.

A De Brabandere lo secundó Todino, el ganador excluido de Viedma y ambos motorizados por Alejandro Garófalo, quien apeló la sanción de 3 años y atendió a sus clientes en Neuquén. Dos de ellos coparon el podio. Una revancha.

Detrás, Muchiut se mantuvo siempre en la lucha pero a los pilotos de la región no les fue muy bien, aunque depende del cristal con que se mire. Además del abandono de Degoumois, los pilotos del rosarino Rus Med estuvieron complicados. El salteño Esteban Cístola estaba para más pero Landa le arruinó el sábado y debió remar de atrás. De entrada rompió el spolier delantero, pasó por la tierra alguna vez y terminó 14º. “Tal vez terminar entre los quince no sea malo pero por cómo arrancamos debimos estar más adelante”, dijo el nacido en Rosario.

Mientras que el rosarino Pedro Boero, que en la nota con Ovación Grip (ver páginas 4 y 5) dijo que el TCP es más difícil que el TC Mouras, consideró que el 19º puesto final fue positivo porque “pude encontrar el auto, dar vueltas parejas y llegar en mi segunda final es importante”. También tuvo un duro sábado, porque Franccisco Hernández lo hizo entrar en trompo y lo relegó. Llegó, algo es algo.