El mejor canalla en los números

El más goleador. Además de ser el equipo de Central que más puntos logró, la 8ª fue la que hizo más goles.

Iván Potepán lo hizo de nuevo. Tal como sucedió en 2015 y en 2016, la 8ª división fue por tercer año consecutivo la categoría de Rosario Central que más puntos sacó. Obtuvo 64 puntos, producto de 20 triunfos, 5 empates y solamente 4 derrotas. Esta cantidad de unidades ayudaron mucho a que los canallas compartan el quinto puesto de la tabla acumulada con River Plate, con 321 puntos entre las seis divisiones. Los primeros cinco lugares de la Copa Challenger, que en 2016 fue ganada por los auriazules, este año lo ocuparon Boca Juniors (368), Vélez Sarsfield (360), San Lorenzo (354) y Lanús (354).

En cuanto al balance de la categoría 2002 en AFA, el Pelado Potepán expresó. "Fue un año muy positivo en cuanto a resultados pero también en la evolución que tuvieron algunos jugadores, que es lo más significativo, ya que estamos para formar. Por ejemplo a Julián Jerkovic, que es derecho, lo convencimos de jugar por el sector izquierdo. Se adaptó muy bien y coronó su trabajo siendo convocado al seleccionado Sub 15 que se consagró campeón en San Juan".

"Otro que tuvo un gran año fue Luciano Ferreyra. No sólo por la cantidad de goles que convirtió sino que demostró este año una gran capacidad organizativa. Además mejoró notablemente en las asistencias hacia sus compañeros y en el retroceso colaboró bastante con el equipo. En tanto los dos delanteros, Braian Aita y Franco Frías, evidenciaron una mejoría durante el 2017. A Aita, por ejemplo, que siempre jugó como centrodelantero lo pusimos de extremo derecho porque tiene mucha velocidad y un muy buen uno contra uno. En tanto Frías mejoró los movimientos sin pelota que tiene que hacer un delantero y estuvo muy fino en la definición".

Este plantel además fue el que más goles convirtió de las seis divisiones auriazules. Llegó 68 veces a la red y tuvo en Luciano Ferreyra, con 16 goles, al futbolista de Central que más veces festejó tomando desde 4ª a 9ª de AFA.

En este rubro no se quedaron atrás el goleador histórico de Central en el fútbol infantil, Franco Frías, quien hizo 15 goles, y su compañero de ataque Braian Aita, que terminó con 10 conquistas y fue el único que firmó como titular la planilla en los 29 partidos que tuvo el campeonato.

Otro dato para destacar fue la poca cantidad de jugadores que utilizó el entrenador Potepán a lo largo de 2017. Solamente 25 futbolistas estuvieron entre los 18 que ingresaron a la cancha entre titulares y suplentes. Le hicieron 27 goles en 29 encuentros y en esto tuvo que ver que durante 20 partidos mantuvo la misma estructura defensiva con Riart en el arco y Locasio, Hernán López, Agüero y Jervokic en la defensa.



El plantel



Q ARQUEROS (3) Fecha. nac. Planillas Tit. Supl. Goles

RIART, Gerónimo 25/07/2002 28 27 1 0

SALVUCCI, Bautista 12/08/2002 28 2 26 0

GASTAUDO, Facundo 02/04/2002 2 0 2 0



Q DEFENSORES (9)

LOCASCIO, Matías Iván 21/04/2002 29 28 1 0

AGÜERO, Segundo Alejo 06/04/2002 27 27 0 1

JERKOVIC, Alan Julián 03/01/2002 27 27 0 0

PEREYRA, Alejandro Oscar 31/07/2002 26 18 8 1

LOPEZ, Hernán Ariel 26/06/2002 24 24 0 2

SANCHEZ, Gonzalo 23/05/2002 21 1 20 0

CARRIZO, Santiago 02/01/2002 15 2 13 0

ONTIVERO, Thiago Matías 07/08/2002 7 2 5 0

KILLER, Juan Ignacio 13/06/2002 1 0 1 0



Q VOLANTES (8)

FIGUEROA, Lautaro Naim 08/02/2002 29 24 5 11

FERREYRA, Luciano Ismael 19/02/2002 28 28 0 16

LUQUES, Julio Leonardo 14/10/2002 28 17 11 0

PERALTA, Brian Nicolás 24/01/2002 27 27 0 4

GARCIA, Santiago 07/03/2002 24 7 17 2

ORTIZ, Facundo Nazareno 16/02/2002 18 0 18 1

RIQUELME, Román Daniel 18/05/2002 3 0 3 0

VEGA, Rodrigo Agustín 31/01/2002 1 0 1 0



Q DELANTEROS (5)

AITA, Braian Nahuel 12/03/2002 29 29 0 10

FRIAS, Franco Ezequiel 17/03/2002 27 25 2 15

OCHOA, Facundo Jesús 13/04/2002 26 1 25 1

BUSTOS GLAVAS, Franco Darío 17/04/2002 14 3 11 2

ROMERO, Kevin Leonel 02/03/2002 5 0 5 0



Director Técnico: Iván Potepán



La campaña



FECHA RIVAL COND RES GOLEADORES

1 Belgrano (Córdoba) V 3-0 Franco Frías (2), Braian Aita

2 Temperley L 0-0

3 Olimpo V 4-0 Hernán Ariel López, Franco Frias, Braian Aita, Brian Peralta

4 Arsenal L 3-2 Franco Frías (2), Ramiro Velázquez (ARS) (en contra)

5 Talleres (Córdoba) V 1-0 Lautaro Figueroa

6 Banfield L 0-0

7 Atlético Rafaela V 2-0 Luciano Ferreyra (2)

8 River Plate L 0-2

9 Unión (Santa Fe) V 4-0 Braian Aita, Franco Bustos Glavas, Luciano Ferreyra, Facundo Ortíz

10 Quilmes L 5-0 Braian Aita (3), Brian Peralta, Luciano Ferreyra

11 Estudiantes (LP) V 1-2 Lautaro Figueroa

12 San Martín (San Juan) L 3-0 Franco Frías, Lautaro Figueroa, Facundo Ochoa

13 Patronato (Paraná) V 3-1 Braian Aita, Franco Frías, Brian Peralta

14 Racing L 4-1 Franco Frías (2), Hernán Ariel López, Alejandro Pereyra

16 San Lorenzo L 1-3 Lautaro Figueroa

15 Newell´s V 0-0

17 Vélez Sarsfield V 2-1 Santiago García, Franco Frías

19 Huracán V 2-0 Luciano Ferreyra, Lautaro Figueroa.

20 Aldosivi (Mar del Plata) V 3-0 Braian Aita, Franco Frías, Luciano Ferreyra.

21 Independiente L 0-2

18 Tigre L 2-4 Brian Peralta, Hernán López

23 Godoy Cruz L 6-0 Luciano Ferreyra (3), Lautaro Figueroa (2), Franco Frías

22 Sarmiento (Junín) V 4-3 Braian Aita (2), Santiago García, Lautaro Figueroa

24 Gimnasia (La Plata) V 1-1 Lautaro Figueroa

25 Defensa y Justicia L 2-1 Lautaro Figueroa, Luciano Ferreyra

26 Colón (Santa Fe) V 3-1 Franco Frías (2), Lautaro Figueroa

27 Boca Juniors L 3-1 Luciano Ferreyra (2), Segundo Alejo Agüero

28 Atlético Tucumán V 4-1 Luciano Ferreyra (3), Franco Bustos Glavas

29 Lanús L 2-1 Luciano Ferreyra, Franco Frías









