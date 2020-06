El mejor amigo: "Era un bohemio solitario y bonachón"

Hizo mucha fuerza para no quebrarse mientras describía con pasión y lealtad al eterno amigo. Juan Muro parece un tipo rudo a simple vista. Como Tomás Felipe Carlovich mismo. Pero no se tarda mucho para certificar que detrás de esa fuerte mirada hay un corazón noble y blando como la leyenda charrúa. No en vano los dos forjaban una sincera y fiel amistad de casi 50 años. “No le decía Trinche, para mí es y seguirá siendo el «Corneta»”, desprende este electricista de 64 años y fiel ladero del ahora mito rosarino. “Era un bohemio solitario que nunca ibas a ver enojado. Un bonachón de esos que ya no hay. Lo veías grandote, melenudo y con pinta de rebelde, pero era de la casa. No le gustaba la noche”, acota mientras los ojos negros como apretados por los cachetes se pierden en la nada para no desbordar de emoción.

Para Juan, el afecto por Carlovich va por adentro. El dolor también. “Más que amigo, era mi hermano mayor. Así lo sentía y le decía. Era un ser maravilloso”, grafica desde las entrañas al mismo tiempo que dibuja una sonrisa.

“A los 14 años lo vi por primera vez. Venía a jugar los martes, jueves y sábados a una canchita de acá atrás, la del club Córdoba, con varios pibes más. Lo hacía descalzo porque le molestaban los botines. Al principio me miraba de reojo. Bah, como hacía cuando conocía a uno por primera vez. Te relojeaba de arriba hacia abajo. Pero luego empezamos a hablar y generamos una estupenda relación. Mirá cómo será que Bruno (hijo del Trinche), me dice tío”, clama con orgullo mientras trata de terminar un café casi frío por culpa de la sesión fotográfica que tuvo que realizar algunos minutos antes de entrar de lleno en la entrevista.

Este ex defensor que era “un poco áspero” en su época confesó también que “gracias al Corneta jugué en Córdoba. Es la realidad, quedé en el charrúa porque habló. No fue por mis habilidades”. Juan se reacomoda por enésima vez en la silla para no entrar en llanto y remarca con voz clara y pausada “lo lindo que nos íbamos juntos a entrenar en colectivo de la línea 215 al charrúa. Como teníamos una hora larga de viaje, hablábamos de todo”, recuerda.

La historia de amistad marca que “siempre vivimos cerca. Al principio a cuatro cuadras, luego se casó y se fue al 7 (barrio 7 de Septiembre) hasta que enviudó y se volvió a Belgrano. Este barrio siempre le tiró. Por eso no hizo carrera. Decía «para qué, si acá estoy bien». Sus padres y hermanos, en su momento, eran una debilidad para el Trinche, como luego fueron los hijos y nietos. Era feliz con lo justo. No lo ibas a correr con cosas raras. Noble como pocos. Eso era mi hermano mayor”, narró a capa y espada.

La charla sigue su curso hasta que de repente un silencio de misa se apodera como de la nada del living. “La pucha, me acuerdo cuando pasó lo del accidente... me llamaron primero porque se ve que era el último número que había llamado él desde el celular. Me fui volando...”, dice con voz entrecortada y mirando al techo.

“Llegué y le agarré la mano. Tenía las llaves del auto y de la casa. Le dije...«Trinche, soy Carancho, quedate tranquilo que ya están los médicos... aflojame la mano... y lo hizo».. Movía los brazos cuando lo inyectaron arriba de la ambulancia, pero no lo veía bien. Luego llegó el hijo de Cuchi Lescano y ahí llamé a Bruno”, desliza al mismo tiempo que larga una bocanada de aire.

Juan comenta que “una de las cosa que aprendí del loco fue a observar a las personas. Te miraba con un ojo, pero el otro apuntaba para otro lado. Si veía algo fulero te decía despacio «y éste quién es? o ¿qué quiere éste?». Por eso muchas veces decía ahora vuelvo y no lo veías más”. También dice con resignación que “así de rudo que parecía era un pan de Dios. Creo que haber sido tan bonachón le jugó siempre en contra porque muchos lo usaron, lo curraron, pero mejor dejémoslo ahí.”, afirma Muro sin deseos de profundizar.

75865442.thumb.jpg En cancha. Juan (Rosarina) y el Trinche, en el festejo del ascenso del 82.

“Una vez de Central Córdoba llevaron al loco a la AFA porque necesitaban plata. Cuando Grondona salió del despacho y vio a los directivos les dijo unas cuantas cositas. Luego abrazó al Trinche y hablaron a solas. Gracias a eso, el club recibió dinero. Don Julio tenía devoción por el Trinche. Lo iba a ver jugar siempre en Buenos Aires. Es más, ese día le presté mi auto para viajar y hasta le hicieron una multa que nunca me pagaron”, apuntó.

La charla se posiciona luego en torno a su época de jugador. “Nunca se arrepintió de no haber trascendido en el profesionalismo. No quería moverse de acá, esa era la realidad. Solo quería jugar a la pelota. Su debilidad eran los padres y hermanos y luego hijos y nietos. Y mirá que en Mendoza lo aman de verdad. Le ofrecieron de todo, pero ni así lograron retenerlo. Era así”, destacó Juan, quien a la vez afirmó que “el único jugador que lo deslumbró fue Diego. Por eso cuando lo conoció dijo «ahora me puedo ir en paz». Y mirá vos... cómo es el destino”.

El amigo del alma no ahorró elogios en ningún momento de la charla. Dicen que no hay riqueza más valiosa que un buen amigo seguro y leal. Y Juan lo es. Se encargó de honrarlo con palabras sinceras. En varios pasajes amagó con romper en llanto. No lo hizo. Tal vez por pudor. O simplemente porque no quiso. “Para mí siempre será mi hermano. Era un bohemio solitario al que recordaré con todo mi corazón. Para mi el Corneta era eso, mi hermano mayor... y se me fue....”.