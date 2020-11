El Manchester City prepara una propuesta para quedarse con Messi por años

Desde que Lionel Messi anunció su deseo de irse de Barcelona, la novela que comenzó en torno a su futuro ligado a Manchester City sigue sumando capítulos y contradicciones. No obstante, la continuidad de Pep Guardiola como entrenador del equipo ciudadano no hizo más que abonar la teoría de que el crack rosarino cumpliría su deseo de integrar un equipo competitivo antes de retirarse. Y así lo publicó este martes el diario The Times, que incluso habla de un contrato descomunal para tener al emblema argentino.