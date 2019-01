El mago Manso en Neuquén

Si había un jugador que no le gustaba hablar —sólo por timidez o porque no quería protagonismo— ese es Damián Alejandro Manso, aunque vale destacar que con Ovación siempre estuvo muy bien predispuesto. A tal punto que durante la pretemporada que realizó Newell's en Neuquén en 2001, donde disputó un torneo, el Piojo fue convencido por este medio para vestirse de mago. Por supuesto que la producción llamó la atención, sobre todo por el personaje en cuestión. Muy tímido y no adepto a este tipo de cosas. Cuando salió publicada la nota y sus familiares, que estaban en Rosario, la vieron se sorprendieron. "Me llamaron mis viejos y no entendían cómo es que me convencieron. Y la verdad que yo tampoco lo sé, ja", le dijo al enviado de este diario sonriente y feliz con la repercusión que había tenido la entrevista. Y sobre todo por una foto no habitual.