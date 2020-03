El local Benvenuti pesó y Ardusso penó en el Turismo Carretera

En la pista del Centenario donde Facundo Ardusso tenía el récord desde el año pasado, Juan Cruz Benvenuti hizo pesar en serio la localía con un tiempazo que asustó a todo el mundo. No sólo le bajó el crono al Flaco en 44 milésimos, sino que dejó muy lejos al escolta, el ganador trunco de Viedma Mariano Werner. Mientras, el Flaco de Las Parejas no sólo penó porque ya no tiene al sancionado Claudio Garófalo de motorista, sino que había logrado un buen cuarto puesto y se lo sacaron por un error increíble del equipo que involucró a su compañero Diego Ciantini. Hoy será la clasificación deifnitiva a las 15.10 (DeporTV).

Benvenuti cerró bien la primera carrera de Viedma, ingresando al top ten en el 10º lugar. Pero jamás se imaginó tamaña supremacía ayer con el Torino preparado por Laboritto Junior. Igual, ya en el entrenamiento, dominado por Gastón Mazzacane, había sido 3º.

Pero Werner, ya con el motor en regla y muy rápido igual como en Viedma, nada pudo hacer para arrimarse, al punto de quedar a 638 milésimas. José Manuel Urcera completó el podio virtual y detrás estaba Ardusso, pero cuando el ruido se acalló llegaron las malas. El equipo Renault Sport puso dos cubiertas del Flaco en el Torino de Ciantini y viceversa, por lo que Bochita, que había sido 12º, también quedó sin referencias. Así que habrá que ver qué pasa hoy con ellos y si pueden volver a meterse en la conversación.

El team Maquin Parts de Venado Tuerto brilló con un competitivo Marcelo Agrelo, que ya había dado qué hablar en Viedma y ahora quedó 6º con el Torino. También Juan Bautista De Benedictis quedó en el top ten, 9º, con el Ford pero ya a más de un segundo. Más atrás terminó el Toro de Esteban Gini: 16º.