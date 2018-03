El Lobo neuquino, la gran revelación

Rincón de Los Sauces es una pequeña localidad ubicada en el noreste de la provincia de Neuquén, en el departamento Pehuenches, y cuenta con 19.398 habitantes según el último censo. La ciudad fue declarada capital nacional de la energía debido a que la principal actividad de la zona es la industria petrolera y gasífera. En su momento, los grandes yacimientos aportaron la mitad de la producción hidrocarburífera de la Argentina.

Deportivo Rincón es el club más importante del lugar y sólo tiene seis años de vida. "El León" nació por iniciativa del Sindicato de Petroleros Privados de Neuquén y en el 2011 ingresó a la Liga Neuquina, donde ganó tres Copas Neuquén y tres Copas Lifune. El estadio tiene una capacidad para 800 espectadores y el campo de juego es de césped sintético.

Luego de superar a Sol de Mayo de Viedma y Ferrocarril Sud de Olavarría, Deportivo Rincón participará por primera vez en la fase final. La última temporada jugó el Federal B y estuvo a un paso de lograr el ascenso, ya que llegó hasta semifinales. Ahora tendrá una oportunidad única de destacarse en la Copa Argentina 2018.

Héctor Rueda, ex jugador de Tiro Federal, es el capitán y baluarte del León. "Estamos felices de poder jugar contra un equipo de primera como Newell's, es un premio enorme para nosotros. Yo que jugué en Rosario, así que es un lindo partido también en lo personal. Mantuvimos la base del equipo que participó del Federal B, así que eso es positivo. Lo malo es que ahora no estamos en competencia, como todos saben, este año no hay Federal. Pero estamos muy contentos por lo que conseguimos". Rueda también contó que al ser Rincón de Los Sauces "una ciudad petrolera", la gran mayoría de los jugadores del plantel "trabajan en las empresas del lugar", incluso los que viven más lejos.

La ciudad está revolucionada y no es para menos. Forma parte de las lindas chances que te da la Copa Argentina de codearte con los mejores equipos del país. La oportunidad es única y querrán aprovecharla. Igual, ya están hechos.