El lobo de Diego cayó y ahora viene al Coloso

El Diez. Maradona fue ovacionado como siempre por la gente, pero no hace milagros. Por eso el tripero perdió.

El Diez. Maradona fue ovacionado como siempre por la gente, pero no hace milagros. Por eso el tripero perdió.

Y el lobo perdió otra vez. Se sigue hundiendo en el fondo del promedio y ni Diego Maradona puede hacer milagros. Apenas si logró que el equipo saliera de perdedor ganando un juego, en su visita a Godoy Cruz. Después fueron más tristezas que alegrías. Ahora le tocará venir a Rosario, más precisamente al Coloso y donde Diego tiene una tribuna a su nombre. Hay un sentimiento especial y en la previa habrá un recibimiento extraordinario y se vivirán momentos emotivos. Hasta que empiece a rodar la pelota. Ahí se terminará todo y no habrá ningún tipo de miramientos porque Newell’s necesita seguir sumando para continuar alejando de la tabla del miedo y, a la vez, pelear en los puestos de arriba.

Gimnasia no tiene escapatoria y parece sentenciado. Salvo que ocurra un milagro y el Diez logre revertir la situación, pero el mismo debería ser importante. La lepra viene dulce con los buenos resultados que acumula y no puede perdonar en casa, por más que enfrente esté Maradona. Y más aún ante un rival directo y donde los puntos valen doble.

En lo que va de la Superliga el lobo jugó cinco veces de visitante, ganó uno, empató otro y perdió los tres restantes. No tiene goles, ni eficacia. Todo el aporte anímico que le impuso Maradona es notable y por eso el martes 29 el Parque explotará de pasión, pero para Gimnasia con eso solo no le alcanza. Porque no tiene reacción futbolística ni plantel como para pelear por la permanencia.

Gimnasia perdió y Newell’s viene de ganar el sábado. En una semana chocarán en el Coloso y la pasión se multiplicará por Diego, pero a la hora de la verdad tendrá que golpearlo con goles.