Despedida para Las Leonas, pero también un importante punto de inicio para un equipo joven con enorme futuro por delante. Es que la selección argentina de hockey femenino, quedó eliminada ayer del Mundial de Londres al perder 3-2 por penales contra Australia (0-0 durante el juego), en el partido de los cuartos de final. Una eliminación que sorprendió porque fue tras un buen partido jugado por las chicas, y que siguió al batacazo del primer turno, cuando España eliminó a Alemania, otras grandes candidatas al título.

Belén Succi tirada sobre el campo de juego, sin el casco y con la cara tapada por sus manos para ocultar el llanto fue una de las últimas imágenes de Las Leonas en Londres. Fue la imagen de un final con dolor y tristeza infinita, una foto de la frustración por no alcanzar el sueño colectivo de un equipo que había dado todo en los 60 minutos y se quedó sin nada.

El seleccionado dirigido por Agustín Corradini fue superior, tuvo más la bocha, una mayor cantidad de entradas al círculo y más tiros al arco. Pero falló en la definición. Incluso en los dos córners cortos que tuvo a su favor durante el partido.

Con el quite de Florencia Habif, la dinámica de Von der Heyde y la seguridad de Succi, Las Leonas fueron más que un equipo australiano que mantuvo su dominio en los Mundiales (Argentina sólo le pudo ganar una vez, en Perth 2002, con un 1-0 en semifinales).

El 0-0 en tiempo reglamentario llevó a la definición por penales australianos, y las oceánicas estuvieron más efectivas. La argentina Belén Succi logró tapar dos remates en la tanda de cinco, a Peris, y Fitzpatrick, pero Las Leonas también fallaron dos (Merino y Fernández). Y en el mano a mano de arranque erraron los dos equipos, y después Merino no pudo definir ante la arquera Lynch, y Peris en su segundo intento batió a Succi y la ilusión se transformó en llanto de despedida.