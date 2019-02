El Kun se despachó con tricota

Sergio Agüero está dulce y contra eso no hay antídoto. Está implacable, sigue haciendo goles y se supera todo el tiempo. Esta vez, no le alcanzó con hacer un gol antes del minuto en la Premier League. Duplicó la apuesta y lo hizo en partidos consecutivos. Ayer, de palomita, abrió la cuenta. Después hizo otros dos más aunque el tercero, con cierta polémica, porque la pelota terminó siendo impulsada por su brazo izquierdo. De esta manera, Manchester City venció 3-1 a Arsenal gracias al delantero argentino. El ex Independiente llegó a los 14 goles en el campeonato y quedó a dos del egipcio Mohamed Sala, artillero de Liverpool, el líder de la Premier. El último triplete del Kun había sido el 19 de agosto del año pasado en la goleada sobre Huddersfield por 6-1 y fue la décima vez que marca tres tantos en la Premier. De esta manera, el argentino quedó como el segundo futbolista que más tripletes suma en la historia de la Premier después de Alan Shearer (11). Mientras tanto, Manchester City y Guardiola están felices.