Como restan tres prácticas a todo ritmo, no habría que sorprenderse que Cristian González decida hacer algún retoque. Sobre todo en materia ofensiva teniendo en cuenta que Lucas Gamba parece haberse recuperado de una sobrecarga muscular en el sóleo de pierna derecha.

En ese caso luego deberá además definir si prescinde de Luca Martínez Dupuy o de Alan Marinelli, quien viene de marcarle dos goles a Patronato y de ser la gran figura del partido frente a los entrerrianos.

No obstante, los antecedentes recientes marcan también que el DT es impredecible. Porque la semana pasada probó hasta dos días antes con Ignacio Russo entre los titulares y luego lo mandó entre los suplentes. Lo mismo hizo con otros apellidos. Quizá el entrenador siga inmerso en algunas dudas por la propia inexperiencia que lo envuelve.

De no mediar imprevistos, la probable alineación canalla para recibir al tatengue estaría conformada por Juan Pablo Romero; Rafael Sangiovani, Diego Novaretti, Joaquín Laso y Lautaro Blanco; Rodrigo Villagra, Fabián Rinaudo y Francesco Lo Celso; Emiliano Vecchio; Martínez Dupuy o Gamba y Alan Marinelli.

Para Central no será un partido más. Tendrá la obligación mayor de quedarse con los tres puntos. No solo por tratarse de ser anfitrión sino además el conjunto de mayor historia deportiva dentro de la zona A de la fase Complementación de la rebautizada Copa Diego Armando Maradona.

Pupi se suma el martes al Sub 20

Fernando Batista convocó a 29 jugadores para seguir los entrenamientos del Sub 20. Y la novedad en Arroyito es que el Bocha citó a Luciano Ferreyra. Pero Pupi no dará el presente el lunes en el predio de la AFA en Ezeiza para encarar la preparación de cara al torneo Sudamericano de Colombia 2021. Lo hará recién el martes cuando haya pasado el partido contra Unión, donde el juvenil delantero ocupará, por ahora, un lugar entre los relevos. Luego de nueve meses sin actividad por la pandemia de coronavirus, el Sub 20 comenzó la semana pasada con la preparación.

El Vasco tiene unas cuantas dudas

Juan Azconzábal también se toma su tiempo para evaluar y definir. Aunque el entrenador de Unión lo hace porque sabe que no puede seguir cediendo. El equipo no es fiable. Por eso el Vasco está tratando de ensamblarlos con las mejores piezas de cara a la visita a Central, que será el lunes a las 19.20. El tatengue presentaría variantes.

La defensa seguiría contando con cuatro defensores. Aunque Jonathan Galván entraría por Matías Nani. El medio también se perfila para presentar cambios. Nery Leyes podría jugar en lugar de Juan Nardoni. Otro que está apto para volver es Ezequiel Cañete, quien se recuperó de coronavirus. Mientras que de Gabriel Carabajal o Zenón saldrá el titular que se desempeñe por izquierda.

Y en la delantera la duda es Juan García o Fernando Márquez. Cabrera seguiría como extremo por derecha y Franco Troyansky por izquierda. El equipo: Moyano; Vera, Blasi o Nani, Galván y Corvalán; Cañete, Leyes o Nardoni y Carabajal o Zenón; Cabrera, J. García o Márquez y Troyansky.