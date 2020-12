El Kily planea retoques y Martínez Dupuy iría junto a Gamba

Pensando en el último partido de la fase de grupos, el Kily cambiaría, pero no en la medida que muchos imaginaron. Es más, el esquema por ahí se vería tocado, pero en una mínima expresión. En principio, la línea de cinco defensores se mantendría, pero con la salvedad de que se apuntaría a que sea más de tres que de cinco. En caso contrario no tendría sentido ni sustento futbolístico el otro retoque, no menor, del medio hacia adelante, en la que posiblemente aparezca Luca Martínez Dupuy en la ofensiva, acompañando a Lucas Gamba. Esa idea, la de los dos delanteros, era otra de las posibilidades que se manejaba y es la que el técnico de Central tendría pensado llevar a la práctica. Con prácticamente los mismos nombres, el que se estaría quedando afuera en esta ocasión es el juvenil Luciano Ferreyra. Y más: en el arco, el respaldo a Marcelo Miño.