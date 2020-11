Ese equipo tenaz, que presione alto, que asfixie al rival en la salida, no se vio reflejado en el Malvinas Argentinas. Más bien todo lo contrario. Porque la postura de Central fue esperar agrupado de mitad de cancha hacia atrás, sin perder el orden, a la espera de los espacios necesarios para intentar asestar un golpe. Hubo un cambio estratégico sin lugar a dudas. No fue casualidad que Laso y Bottinelli, e incluso el propio Novaretti, no se hayan encontrado ante la necesidad de salir a achicar de manera desesperada en mitad de cancha. De igual forma el Tomba tuvo un par ocasiones en el primer tiempo y otra en el final del partido dentro del área. Un equipo que no intenta recuperar en la salida del rival no tiene por qué exponer a sus defensores centrales. Y Central trabajó bastante bien esa partitura. El Kily modificó, aunque haya sido en una mínima parte, esa concepción de equipo protagonista y la apuesta le dio resultado.

Más contención en el medio

Esa postura un tanto más conservadora del equipo hizo que los volantes también tuvieran que medir sus recorridos. Se vio claramente en la función del Pupi Ferreyra, un jugador que está más acostumbrado a desequilibrar en el área de enfrente que a colaborar en la marca. Puede haber resultado poco perceptible, pero la función de Rinaudo fue clave. Desde su experiencia, y aun con algunos condicionamientos desde lo físico, Fito hizo un trabajo eficaz. Porque fue productivo en la recuperación, pero fundamental a la hora de mantener el equilibrio. De la forma en que corrió la cancha impidió que se generaran demasiados huecos en su zona y eso sin dudas también fue una primera protección para los tres centrales.

Caracter2.jpg Vecchio está a la altura de lo que pretende el Kily.

Una buena conducción

Con un equipo que aguanta más de lo que presiona y sin un apetito voraz por el resultado, el manejo de los tiempos es crucial cuando tiene la pelota y una vez más Emiliano Vecchio demostró que está en un momento inmejorable para cumplir con esa función. El capitán canalla entendió nuevamente en qué momento poner la pelota bajo el pie, cuándo aguantarla, cuándo meter una marcha más, cuándo y en quién apoyarse para la descarga. En este punto tampoco es casualidad que haya sido el futbolista destacado en los cuatro partidos que disputó el equipo del Kily. Hasta aquí supo amoldarse, incluso, a cierta falta de compañía.