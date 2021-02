Lo dicho, Ojeda fue el elegido frente a River y su actuación no fue de lo mejor, en consonancia con el resto del equipo. El correntino es un futbolista criado y formado para moverse en el centro del mediocampo, aunque mucho mas propenso al juego que a la marca, lo que no es un dato menor. Porque son características similares a las de Rodrigo Villagra, a quien el técnico hoy tiene como el volante con más libertades para intentar romper líneas.

Sangiovani.jpg Sangiovani es una alternativa viable para el próximo lunes.

Sangiovani no es un volante central hecho y derecho, pero en muchas ocasiones en reserva actuó en esa posición. Siente la marca mucho más que Ojeda, es más rápido y de mayor despliegue, de hecho su posición habitual es de volante por derecha (el Kily hasta lo utilizó de marcador de punta). No tiene gran estatura, pero se puede desempeñar en esa función. “Seguramente puede jugar allí y adaptarse a esa posición”, dijo alguien que está en permanente contacto con el cuerpo técnico y que conoce la forma de pensar del Kily y sus colaboradores. Por ahí, aparece entre los once el lunes.

Tanlongo.jpg Tanlongo es el más 5 de todos, pero es más joven.

Es más arriesgada la apuesta, pero el único volante central por naturaleza en esta rueda de nombres que hay hoy es Tanlongo, el juvenil de 17 años que ya tuvo sus primeros minutos en la máxima categoría (ingresó contra Lanús en el torneo pasado). Toto tiene algo a favor: conoce el puesto y maneja algunos movimientos con demasiada naturalidad, como si tuviera un largo recorrido ya en primera división. Pero también cuenta con una gran contra: su juventud. Tal vez ahí haya que encontrar algunas de las razones por las cuales el Kily duda en tirarle la posibilidad para que se muestre desde el arranque. En las dos primeras fechas fue titular en el equipo de reserva.

Todas estas variantes son un doble cinco de contención, como sucedió en las dos primeras fechas. Porque está la alternativa de Lo Celso, pero ahí la cosa ya cambia. Es que Francesco es un jugador netamente de juego, sin marca, que jugó varias veces pegado a un 5 clásico. Encaja más en un 4-4-2 tradicional, en el que la función de doble cinco le permita estar más cerca de la zona en la que se mueve un enganche, su posición natural.

Lo Celso.jpg Lo Celso tiene buen manejo pero no siente la marca.

Rinaudo ya no está, el Kily busca un reemplazo, pero en el mientras tanto analiza lo que tiene hoy a su lado para echar mano. Opciones tiene, pero cada una de ellas tienen puntos favor y otros en contra.