El Kily González apostó y encontró puntos de apoyo

La "tranquilidad” con la que dijo haberse ido el Kily de la cancha de Banfield obedece a la respuesta que entregó el equipo. Porque pese a no ganar, al menos se reveló para lograr un empate, el primero en el torneo, aunque nada le servía (ni siquiera el triunfo) para lograr la clasificación a la zona Campeón de Copa. Dentro de ese conformismo seguramente anida el hecho de que algunos otros juveniles, tales los casos de Juan Pablo Romero, Rafael Sangiovani (ambos de titular) e Ignacio Russo (ingresando desde el banco). Incluso Martínez Dupuy tuvo su bautismo de fuego desde el inicio. Lo que viene es incierto porque hasta que no se sortee la zona Complementación, Central no sabe cuándo jugará ni con qué rivales, pero para el técnico el abanico de posibilidades se amplió.