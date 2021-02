El uruguayo perdió terreno en el último período. Sea por la fractura sufrida en septiembre de falange del cuarto dedo del pie derecho post traumatismo, como luego en enero por haberse contagiado de Covid-19.

También es cierto que Cristian González, cuando pudo, siempre optó por otros apellidos antes que el ex volante de Unión durante la pasada edición de la rebautizada Copa Diego Armando Maradona.

Con una nueva pretemporada en curso, el jugador de 29 años decidió junto a su representante ver la chance de salir de Arroyito. La idea del profesional es ir a otro club para poder ser realmente considerado una pieza a tener en cuenta a la hora del armado del equipo principal.

En Central ya están todos informados. El quid de la cuestión radica ahora en que la palabra final en todo caso para poder negociar una posible salida a préstamo dependerá pura y exclusivamente del técnico auriazul. El mismo que, según constató este medio, ahora lo considera como un jugador potable. Incluso, al menos así desprendieron desde las entrañas canallas, piensa charlar y exponer que es importante para el grupo y el equipo en sí. Que puede potenciarlo.

Restara saber cómo reaccionará Diego Zabala cuando esté frente a frente con el DT. Sobre todo porque no tuvo muchas oportunidades de mostrarse en el ciclo que tiene como cabeza de grupo a Cristian González.

Refuerzan la secretaría técnica de Gordillo

gordillo.jpg Al Mono Gordillo le trajeron dos personas especializadas para trabajar en la elección de los jugadores futuros.

Los directivos auriazules decidieron no seguir improvisando y por eso contrataron a dos personas preparadas y especializadas para asesorar a la secretaría técnica de fútbol que comanda Raúl Gordillo. Bruno Gentile y Agustín Anastasi cuentan con el plus de que formaron parte del exitoso equipo de trabajo que tenía a Diego Milito como cabeza de grupo en Racing. Central pretende así bajar los índices de errores que se manifestaron en el último mercado de pases (hace casi cuatro meses), donde de cuatro jugadores que arribaron, dos no serán más tenidos en cuenta por el Kily González, tales los casos de Alan Bonansea y Jonathan Bottinelli.