El karma del gol que no convierte

Newell's lleva 4 partidos sin marcar. Su goleador Luis Leal en los 4 anteriores siempre gritó. Por eso el equipo debe encontrar las "variantes ofensivas" que pidió De Felippe

Cuatro partidos con el arco rival en cero. No es culpa de él. Sí es uno de los responsables. Casi de la misma forma que en los cuatro partidos anteriores en los que Newell's sí convirtió. En ellos Luis Leal marcó un gol en cada uno. Una situación que refleja la importancia del hoy único delantero de punta que tiene Newell's. En realidad, que usaron tanto Llop como el interino Garfagnoli. El 9, que juega con la camiseta número 7, al que el nuevo entrenador Omar De Felippe deberá encontrarle la posición justa y los socios que lo asistan para dar el toque final a la red en busca de los triunfos que le son esquivos al equipo en las últimas cinco fechas de la Superliga.

"Variantes ofensivas", reclamó el técnico que conducirá a la Lepra en los 9 partidos que restan del torneo. Es una de las cuestiones principales a resolver, como es lógico, según lo indicó en la primera conferencia de prensa tras su asunción, el lunes por la tarde.

Obviamente, al referirse a "variantes ofensivas" el DT no lo hace en torno a un nombre. Sino al conjunto, a los compañeros a los que deben tener llegada al área rival para asistirlo y también convertir.

Leal fue el único que marcó en los últimos cuatro partidos en los que Newell's llegó al gol. Cuatro tantos que representaron 7 puntos de los últimos 8 que recolectó (el restante fue con un 0-0 de local ante Temperley).

La Pantera convirtió el último tanto para el 2-4 ante Estudiantes, a los 85'. Y pasaron 4 partidos sin romper el cero: 360' (sin contar los minutos adicionales, obvio).

El anterior había sido el 1-0 parcial ante Arsenal (2-1). A los 61' y de cabeza. A ese sí pudieron gritarlo los hinchas leprosos en el Coloso.

También de cabeza la metió el año pasado ante Racing (2-2), entonces el 1-0 parcial a los 11'.

Y por la misma vía conquistó a los 72', nada menos que en el Monumental, para igualarle a River y entusiasmar para que el equipo se trajera los tres puntos con un 3-1.

Cuatro goles del portugués, que no pudo decir presente para festejar en los últimos 4, ante Colón (0-1), San Lorenzo (0-1), Temperley (0-0) y Banfield (0-1). Tampoco en el clásico (0-1).

Cuatro partidos sin gritos. Y así como no marcó Leal, ninguno de los mediocampistas ofensivos lo reemplazó en la tarea, porque delanteros casi no fueron probados (Alexis Rodríguez sólo 8' ante River y 13' contra Banfield; y Enzo Cabrera en cinco cotejos en los que sumó 56', y de titular 66' ante Estudiantes). Porque a Fértoli, Torres y Sarmiento no se los puede considerar atacantes, sino que juegan en posiciones ofensivas. Y de ellos, en esos partidos en los que el portugués convirtió, sólo Sarmiento gritó bastante, lo acompañó con tres (de penal a River y a Racing, más uno de jugada ante Estudiantes). El otro, Fértoli (a River). El restante fue de un defensor: el juvenil Joaquín Varela para el 2-1 agónico frente a Arsenal, en el primer partido de 2018.

El arco rival estará, sin dudas, en la mira el lunes para buscar el triunfo que corte la racha en 5. Justo ante un San Martín de San Juan que viene de recibir 4 goles en su cancha ante Independiente, y en la fecha anterior otros 4 en la de Boca, y 13 en total cada vez que salió de su provincia. Al punto que es uno de los equipos más vencidos (26 veces, igual que Temperley), sólo superado por los 30 que encajó Olimpo (Newell's le hizo 2, en la 3ª fecha) y los 31 de Lanús.

Así las cosas, la oportunidad para cortar la sequía asoma propicia. Para el ataque leproso que disponga Omar De Felippe. No solamente para que vuelva a gritar la Pantera Leal.