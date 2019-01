Pese a que tiene varios años dentro del arbitraje, dirigió casi cien partidos en primera división, no está entre los más conocidos. Pero el último sábado Matías Beares, el árbitro asistente 2 en la derrota de Central ante Huracán (2-1), no pasó desapercibido. Y es muy probable que de acá en adelante tampoco lo sea. Es que su imagen recorrió todo el país a partir de los incidentes que hubo en ese encuentro por la reanudación de la Superliga, que derivó en las expulsiones de Néstor Ortigoza y Federico Mancinelli, que tuvieron un fuerte encontronazo durante el partido y en el que el juez intercedió para separar al capitán canalla de los jugadores del Globo, que lo increparon tras el pelotazo del exSan Lorenzo al juvenil Walter Pérez. Y los memes no tardaron en aparecer, teniendo en cuenta los kilos de más que se vieron desde el lado del juez.

Embed #TNTSports | ¡Se pudrió todo! Ortigoza le pegó un pelotazo a un jugador del Globo que estaba en el piso y se armó. Volaron piñas para todos lados y el árbitro lo resolvió con una roja para Orti y otra para Mancinelli#Huracán#RosarioCentral pic.twitter.com/qs0BCUkqLH — TNT Sports LA (@TNTSportsLA) 26 de enero de 2019



El juez de línea se refirió a la situación vivida en Parque Patricios y las críticas recibidas del exárbitro Javier Castrilli, que había tuiteado: "Basta observar la silueta de este asistente (Beares su apellido) para darse cuenta el nivel del arbitraje en el fútbol argentino. Quo vadis..."

Embed Arbitraje de Primera División argentino hoy... en estado puro... producido de muchos años donde impera el amiguismo político y dirigencial. Hace horas fueron despedidos árbitros entre los que se encontraba López Aldazabal (excelente árbitro)... después los dirigentes se quejan... — Javier Castrilli (@castrillijavier) 27 de enero de 2019



Pero Beares no se la bancó en silencio y contraatacó: "Soporto las críticas. No soy obeso, soy gordito. Esta no es mi mejor versión física y la ropa tampoco ayuda", dijo en declaraciones al programa "De fútbol se habla así", por DirecTV Sports, y agregó: "Castrilli no existe y no dejó nada como árbitro. Castrilli fue una estrella que se quiso llevar por delante el arbitraje. Tiene que arreglar sus problemas con la Justicia en España. No tomo en serio nada de lo que diga ese señor".

Sobre su peso, Beares dijo: "Hicimos una pretemporada que salió muy bien. Luego de eso, pasé la prueba física. Me pesé en la pretemporada y estaba en 99 kilos. No tengo un físico privilegiado. Acepto que tengo que mejorar el tema físico, pero a las jugadas llego y, mientras acierte, nadie me va a decir nada".

Y hasta dejó un dato color del incidente con Ortigoza y los jugadores de Huracán: "Con Ortigoza, nos cargábamos porque siempre nos critican por la panza. Pero dámelo siempre, es un crack".

Embed Comunicación telefónicacon Matías Beares, juez de línea de Huracán-Rosario Central: "Con Ortigoza, nos cargábamos porque siempre nos critican por la panza. Pero dámelo, es un crack. Me pesé en la pretemporada y estaba en 99". #SeHablaAsíDIRECTV pic.twitter.com/kUkVsAflad — De Fútbol Se Habla Así (@sehablaasi) 28 de enero de 2019