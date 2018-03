El juego de la lista

Piensa. El Zurdo parece tener casi todo definido pero no suelta prenda. Todos los titulares que jugaron a prueba frente a Italia pasaron el examen salvo Paredes. AP

La definición de una parte de la lista de futbolistas que irá al Mundial es el gran tema de esta doble fecha Fifa que terminará hoy. Es por eso que no interesa demasiado el resultado frente a España siempre y cuando no sea un escándalo. Que siempre es mejor ganar es una obviedad, pero aquí el tema pasa por completar la nómina para la Copa del Mundo. Parece injusto por la escasa chance de mostrarse de los que no lo hicieron hasta ahora, pero es así. Con una muestra basta. Es muy probable que en el partido frente a Italia, Sampaoli haya encontrado al tercer arquero y a un volante multipropósito que se abrió camino con un golazo. Caballero y Lanzini avanzaron unos cuantos casilleros. Y Banega, de muy buenos 30 minutos, ratificó su espacio en la mitad de la cancha por si existía alguna duda. Un espacio que Ever mismo había puesto en riesgo con sus irregularidades.

Mediáticamente se habla de unos 17 ó 18 jugadores que Sampaoli tenía definidos antes de Italia y España, pero esos datos nunca fueron entregados por el entrenador.

El único número, porcentaje en realidad, que Sampaoli oficializó el 1º de marzo, cuando dio la lista de europeos para estos dos partidos, fue el 80. Y ayer lo repitió, aunque dijo que podría cambiar.

"Tengo certezas de un 80 por ciento de la lista, pero eso se puede ir modificando por las lesiones. El otro 20 por ciento es lo más complejo, porque la comparación entre jugadores nos hace cambiar todo el tiempo. Necesitamos que ese 20 potencie al otro 80, en ese camino estamos. La mayoría de los jugadores de la lista son titulares en sus equipos. De cara al Mundial, y con el poco tiempo que llevamos en este proceso, tenemos que saber que incorporar jugadores sin conexión con el resto es un riesgo", dijo el entrenador aquella vez.

Y los 17 o 18 cupos supuestamente ya definidos surgen de ese apunte del Zurdo que coincide con el de ayer al mediodía, pero no de una confirmación de esos apellidos.

Por supuesto que el entrenador debe tener los nombres y sería grave que no los tuviera, pero desde afuera, la lista no llega ni por casualidad a esa cifra.

Con todo esfuerzo, la nómina sin margen de error, por la que se podría poner las manos en el fuego llega a 13. Romero, Guzmán, Mercado, Otamendi, Biglia, Banega, Mascherano, Messi, Agüero, Higuaín, Acuña y Di María. Rojo estará si el físico se lo permite, pero en realidad todavía no se sabe. Bustos, Lanzini, Tagliafico y Caballero dieron un paso gigantesco en Manchester y recién ahí el número llegaría a 17.

¿Y el resto? Unos 9 ó 10 apellidos para 6 lugares. Dybala, Lautaro Martínez, Enzo Pérez, Perotti, Pavón, Lo Celso, Paredes, Fazio, Salvio.

El bajón futbolístico de Enzo Pérez lo sacó de la nómina de seguros, pero fue una de las figuras del equipo el día de la clasificación y tiene una altísima consideración del entrenador. Sampaoli nunca lo descartó. No obstante, el 30 de enero, al final de la extensa gira por Europa para hablar con los futbolistas, el DT dejó una frase que atenta contra las posibilidades del volante de River.

"Hay un grupo de gente que trabaja para saber la actualidad de algunos jugadores que no están dentro de nuestra lista, por si alguno se destaca. Todos los que se destaquen serán muy observados. La actualidad va a tener mucho que ver en la convocatoria".

La actualidad de Enzo no es la mejor. La prueba de lo contrario es Lautaro, que potenció su crecimiento en Racing y fue convocado para la gira aunque todavía no jugó ni un minuto.

¿Y Dybala? Parece cosa juzgada y sólo se incluye como opción justamente por su alto rendimiento en los últimos partidos de Juventus. Pero la verdad es que en la conferencia previa a Italia el entrenador fue muy contundente. Aunque puso en duda ayer todo lo dicho antes del choque con Italia.

"Nosotros pensábamos que Paulo era un jugador top para la selección. Con el paso del tiempo nos dimos cuenta de que le costó ensamblarse a la idea", descerrajó el Zurdo antes de la estocada final. "O no hemos sabido ubicar a Pablo o él no se adaptó a nuestra idea, que es distinta a la de la Juventus. Le cuesta ensamblarse y tenemos que evaluar si los que están son mejores que él". Tras semejante sentencia parecía que no iba a haber vuelta atrás, pero... Ayer cambió el libreto: "Paulo sigue estando muy presente en mi cabeza. No está porque la idea es ver a otros jugadores. Tanto él como otros futbolistas que no están acá, pero que estuvieron en el ciclo con nosotros, también tienen posibilidades de ser citados", dijo Sampaoli que ahora sí fue mucho más diplomático. Seguramente dijo la verdad en la primera declaración, pero por las dudas abrió el paraguas.

Deshojando la margarita, Toto Salvio parece ser uno de los preferidos del entrenador, pero jugó muy poco y en esta convocatoria tuvo que retirarse por lesión. El ex Lanús fue sometido a una artroscopia a mediados de febrero y el DT espera por él. Lo considera muy importante para jugar por el carril derecho. Si está bien, tiene muchas posibilidades de estar.

A propósito de los costados, Perotti y Pavón juegan casi de lo mismo y bien puede suponerse que pelean por un solo lugar y hasta podría ponérselos en el mismo copón que Salvio. Y eso significaría que dependen de la ausencia de Toto para empezar a pelear por un lugar.

Aquella idea de Sampaoli de llevar dos jugadores por puesto y los tres arqueros puede llevar a confusión porque los polifuncionales justamente cambian esa ecuación. Y la selección tiene unos cuantos.

Mercado, Rojo y Tagliafico, por ejemplo, pueden jugar como laterales y centrales. Banega puede ser volante central, doble cinco y hasta enganche y aunque no en todos los puestos rinde igual, su polifuncionalidad es considerada muy importante para afrontar cualquier contingencia. Lo mismo sucede con Enzo Pérez recuperando y atacando. Los ejemplos podrían seguir para demostrar que el modelo de 2 futbolistas por puesto no es lineal.

Lautaro viajó como nombre puesto, pero la verdad es que todavía no jugó y los tiempos escasean. Quizás el entrenador necesite comprobar más su inserción al grupo que sus bondades con la pelota. Es una posibilidad.

En algunos casos, la decisión parece tomada más allá del rendimiento. Por ejemplo: que Sampaoli haya elegido a Lo Celso, que hoy sería titular otra vez, para reemplazar a Messi frente a Italia es toda una señal de la valoración que tiene el entrenador del ex Central. Si bien no es el jugador de características ideales para reemplazar a Leo porque juega de otra cosa, Gio es muy ponderado por el Zurdo.

Meza, otro polifuncional, tendrá su chance esta tarde y Paredes parece haber perdido su oportunidad frente a Italia. Fazio depende de Rojo y Funes Mori, pero las lesiones parecen haber condenado al mellizo ex River.

La gira terminará y después el cuerpo técnico se tomará un tiempo para decidir.

"Quiero dar la lista de 23 lo más rápido posible. El 14 de mayo hay que dar la lista de 35 jugadores, pero nosotros daremos la de los 23 que van a ir a Rusia y aclararemos cuáles son los hombres de reserva (12 en total) por si tenemos algún problema. Voy a ser muy claro con los convocados y que los que están de reserva entiendan que es así", dijo Sampaoli antes de empezar esta gira.

Lo esperamos con ansiedad, Jorge. Que sea lo mejor.





