El japonés canalla sigue cantando en las calles catalanas

"Estoy trabajando en Catalunya y repartiendo el virus canalla por acá". La frase es del japonés Keijiro Aso, el hincha de Rosario Central que se hizo famoso ya hace años en las redes sociales por entonar las canciones del club de Arroyito a viva voz, allí donde lo encuentre una cámara por el mundo. En el Gigante de Arroyito, en las calles de Tokio o al pie de la catedral de La Sagrada Familia en Barcelona, siempre consiguió que lo filmaran cantando con gorro y camiseta auriazul.

Tiene 30 años, nació en Beppu, al sur de Japón y era hincha del Sagan Tosu, equipo donde jugó David Bisconti en 2002. "Pero ahora soy hincha de Central, soy enfermo", dice el japonés que escribe y habla más que bien el español y quien en diálogo con Ovación dijo que siempre leyó La Capital para saber más de Rosario y el equipo que adoptó.

En diálogo con Ovación confesó que lleva coleccionadas ya unas 15 camisetas de Central, que su ídolo es "Markito Ruben (así lo escribe) y que ama también "al Pocho (Ezequiel Lavezzi), a (Giovani) Lo Celso, a Angelito Di María, Damián Díaz, que juega en Barcelona de Guayaquil y (WAlter) Montoya que juega en Cruz Azul, porque se van lejos como yo pero siguen amando al canalla".

Cuenta que conoció a la ciudad y al canalla a través de un amigo que trabajaba en Japón (Fernando Cruz). "Estuve allá ya cinco veces: siempre voy a la cancha, visito el Caribe Canaya, fui a Arroyo a ver a los jugadores; en Uruguay fui especialmente al Nacional a saludar al Loco Abreu. Vi mucho futbol por el mundo pero nunca nada como el canalla", aseguró. Y cerró con varias anécdotas siempre cantadas:

"Una vez fui a alentar a Central a cancha de Quilmes y me la pasé puteando en japonés, para que no me entendieran. Cantaba «¡Bukkorosu, celvecelo, bukkorosu!», que quiere decir: «¡Te querés matar, cervecero, te querés matar»!", canta y se ríe.