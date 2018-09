El intento también vale

El Turismo Carretera tuvo un cierre bárbaro de la etapa regular en Paraná. Primero por el público (ver página 13). Después porque la carrera brindó emociones. Y luego porque los representantes zonales hicieron un gran papel. Aunque no consiguieron lo que vinieron a buscar mostraron estatura, competitividad y se posicionaron para la pelea. Facundo Ardusso pudo quedarse con la etapa regular por primera vez, pero un toque de Lionel Pernía echó por la borda un sueño posible que concretó Jonatan Castellano. Lo de Juan Marcos Angelini fue directamente brillante. Hizo todo para ganar y meterse por la ventana a la Copa de Oro y solo un Matías Rossi superlativo se lo impidió. Y el rafaelino Nicolás González corrió acaso la mejor carrera en el TC después de aquella de Viedma en 2016 y un toque al final con Johnny De Benedictis lo dejó resignado.





Ardusso pudo descontarle a Jonatan Castellano los 19 puntos de ventaja con que llegó a Paraná y quedarse con los 15 puntos más para iniciar la Copa de Oro (ahora lo hará con 8, por su triunfo en Posadas, contra los 31 de Castellano). Fue segundo en la serie y cuando luchaba por el tercer puesto con Angelini en la final, su compañero en el STC2000, Pernía, lo tocó mal de atrás, le hizo hacer un trompo y arruinó todos sus planes. "Te pido disculpas", le dijo el Tanito a Ardusso a la hora de posar para la foto del grupo de los 12. "Venía apretado con De Benedictis y frené tarde. Fue mi culpa". No había dudas de ello.

"Ya está. Cerramos mal el domingo (terminó 19 tras la exclusión de Lambiris) y tenemos que mejorar para pelear por el título", le dijo el Flaco de Las Parejas a Ovación, luego de clasificar por 5 vez seguida a la Copa de Oro, en sus seis temporadas en el TC. "Una pena porque el auto estaba bien", apuntó, un poco cansado por el broncoespasmo que lo afectó todo el fin de semana.

Pero el protagonismo que relegó Ardusso lo tomó un intratable Angelini. El Tati de Carreras le ganó la serie a Mariano Werner en la segunda curva de la largada por afuera, toque de carrera mediante, y cuando en la final superó brillantemente a Mauricio Lambiris se fue a la cola de Rossi y lo apretó hasta el final.

"Aparecimos al fin", le dijo el Tati a Ovación. "Andábamos bien a principios de año pero no lo aprovechamos en los puntos. Después caímos, en Buenos Aires rompimos una biela en la primera vuelta y sabía que me iba a ser difícil clasificar a la copa en Paraná". Pero casi lo logra y hasta el mismo Rossi expresó: "Me sorprendió el nivel de Angelini. Fue difícil aguantarlo hasta el final".

Igual, el Tati dijo que "es más o menos lo mismo entrar o no ahora a la copa. Si mantenemos este nivel seguro podremos ingresar por los 3 de Ultimo Minuto y pelear el título, obviamente ganando la carrera obligatoria". Razón no le falta. Está segundo entre esos tres, sí o sí debe mantener este protagonismo hasta el final y, si lo logra, competirá por todo seguro.

También Nicolás González dio lo mejor de sí. Ganó tres lugares en la serie y seis más en la final. Estaba sexto y entonces con chance de clasificar al Top 12, pero faltando tres giros fue por más, lo buscó a De Benedictis por afuera en la segunda curva y se excedió. El rafaelino entró en trompo y llegó 27. Igual, está para los 3 de Ultimo Minuto también.

Paraná entregó emociones en todo momento. Hasta a más de uno se le cortó la respiración con el tremendo accidente de Martín Serrano (ver aparte). Incluso hasta después de la carrera porque el uruguayo Lambiris fue excluido por técnica a la hora de la medición en los cilindros. Rossi ganó todo y hasta se metió en la Copa de Oro que parecía imposible. Los zonales fueron grandes protagonistas también. No pudieron en esta, pero con el nivel de ayer irán por todo hasta el final. Así habrá valido el intento.