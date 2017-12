No caben dudas de que Cristiano Ronaldo es uno de los mejores futbolistas de mundo. De hecho disputa cada año, palmo a palmo, ese cetro con el rosarino Lionel Messi. Este sábado, ambos jugadores volvieron a cursarse en el clásico de clásicos de la Liga Española.

Ronaldo falla



Pero la mala fortuna quiso que el portugués pasara por el momento quizás más hilarante de su carrera. Sucedió a los pocos minutos de iniciado el partido. El marcador estaba cero a cero, cuando en uno de los primeros avances del Real Madrid, Ronaldo se encontró con una inmejorable oportunidad para abrir el tanteador.

No fue así. No se topó con la astucia o pericia de alguno de los defensores del Barcelona, ni tampoco tiró la pelota afuera apurado por clavarla en el fondo del arco. Directamente pifió como seguramente no lo hizo en los años en que iniciaba su carrera.