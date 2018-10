El hotel es una realidad

El tan ansiado hotel es una realidad. Lo que Marcelo Bielsa soñó para Newell's dejó de ser una ilusión gracias al aporte económico realizado con el fin de concretar la obra. Y el 3 de noviembre, en el festejo del 115º aniversario de la entidad, se realizará la inauguración del edificio Jorge Bernardo Griffa, que está en el predio de Bella Vista.

Varios años pasaron desde que el Loco comenzó a aportar para la construcción del edificio, que fue donado de manera íntegra por el ex entrenador leproso. Pero la espera está a punto de terminar ya que dentro de un mes se abrirán las puertas de un hotel que brindará alojamiento no sólo al plantel de primera división sino también de inferiores cuando sea necesario. No sólo enriquecerá el patrimonio del club, sino que también le brindará una mayor comodidad a los futbolistas.

El sábado 3 de noviembre se hará la fiesta de inauguración en la sala principal del hotel y será exclusiva para cerca de 120 personas. Esa exclusividad tiene que ver también por el valor de las tarjetas, que hasta el 20 del corriente es de 24 mil pesos (12 mil para acompañantes) y de 30 mil desde el 21 (15 mil). Los que estén interesados y puedan invertir estos importantes montos deberán contactarse a través de edificiogriffa@newellsoldboys.com.ar. Lo recaudado será destinado para terminar los vestuarios de la reserva.