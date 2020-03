A Gabriel Heinze se lo esperó hasta lo impensado. En algún momento la alternativa del técnico al que enfrentó el viernes, Sebastián Beccacece, era potable. Pero de repente y sin que trascendieran indicios, la dirigencia leprosa acordó la llegada de Frank Kudelka a Newell’s, con la misión única de mantener la categoría. Al mismo tiempo y trabajando codo a codo con su par canalla, se consiguió reducir de 4 a 3 el número de equipos descendidos. Poco a poco entonces, al son de la seriedad con que se fue trabajando afuera y adentro de la cancha, hasta aquella medida desesperada de la creación del fideicomiso para aportarle refuerzos al plantel se fue diluyendo hasta perder total trascendencia. Y hoy la realidad indica que tras el 1 a 1 ante Racing que lo mantiene invicto en el año, no sólo el equipo del Parque tomó una distancia de 11 puntos de la línea roja, a razón de medio punto por fecha, sino que se codea con razón con la ilusión de entrar a las copas y hasta de liberar lastre como para pensar en pelear la Copa Superliga. La conducción lo hizo. Desde el sillón, desde el banco.

En el fútbol no hay lugar para las relajaciones, nunca. Pero sí se nota cuando se construyen ciclos virtuosos. Este en Newell’s parece ser uno de ellos. En la cabeza de la institución los roles se ordenaron, más allá de los cargos. Se sabe quien conduce y en ello hasta la oposición jugó un rol importante cuando las papas quemaban. No tiraron bombas incendiarias, hubo buenas intenciones y apertura al diálogo desde el oficialismo también, nada que ver con el clima de aquellas asambleas picantes que amenazaban volar todo por los aires. Aún en la disidencia, se pudo construir. Y todo el mundo quería a Heinze, pero Kudelka trajo su aplomo para cuadrar en la causa.

Los decibeles fueron bajando, las arcas leprosas empezaron a contar monedas a partir de ventas que no perjudicaban al plantel en ciernes, que no precisaba de sangrías. Se sacaron contratos altos de encima, entró dinero por Lisandro Martínez, Héctor Fértoli y Enzo Barrenechea, quizás el de mayor costo porque nunca podrá comprobarse si podía haber explotado o no. Se sacaron de encima contratos altos, se prestaron a jugadores de inferiores que no tendrían cabida, se bajó la edad de la reserva y se trató de achicar el rubro de préstamos golondrinas, para pasar a contratos prolongados. El vicepresidente Cristian D’Amico y el director deportivo Sebastián Peratta dieron la imagen de engranar funciones, de tener un norte y nada mejor para cualquier institución que sus cabezas transmitan esa imagen.

Mientras, Kudelka fue armando una estructura más competitiva. Trajo dos centrales de experiencia, insistió por un volante central que vio jugar en Chile, Julián Fernández, y el club se hizo de él comprando la mitad del pase por poco costo. Con Lucas Albertengo buscó más peso ofensivo y de entrada, cuando más se precisaba para arrancar con el pie derecho, lo logró. Metió a Matías Orihuela y lo usó mucho después de la forma más extraña, con óptimo resultado. En el último mercado también fue insistente con Sebastián Palacios y quedó claro que tenía razón. El bonus de Pablo Pérez no hizo más que potenciar a su plantel.

Pero Kudelka transmitió otras cosas que ayudaron al momento que Newell’s debía atravesar: aplomo, la palabra justa, declaraciones siempre pensadas y, en la cancha, una apuesta ofensiva que le dio resultados pese a las enormes dudas por la veteranía de Maximiliano Rodríguez, sobre todo, y Mauro Formica para llevarla adelante con la intensidad necesaria. La ambición del protagonismo no fue sólo una proclama y, aunque a veces lo sufrió (sobre todo al comienzo de su ciclo, fuera de casa), el balance le da la razón. El técnico se ocupó de sostenerla reforzando atrás de los que saben y obtuvo réditos.

No le gustó la nada la distracción de la visita de Maradona y fue ese el único contrapunto con la dirigencia. Pero hasta en esa ocasión cada parte se hizo cargo de lo que le correspondía y rápidamente se dio vuelta la página sin resentimientos ni de un lado ni del otro. También hubo madurez para volver a enfocarse rápido.

Hay que ver siempre de dónde se viene para analizar el presente, poner las cosas en contexto. Los elogios de hoy tiene estricta ligazón con ese pasado reciente y su consecuencia inmediata es que no sólo ya parece una tortura muy lejana, sino que ya hace un tiempo que el hincha leproso volvió a disfrutar a su equipo. Los factores mencionados tuvieron mucho, o todo que ver con ello.