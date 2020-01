El hincha infiel que fue captado in fraganti besando a una mujer mostró su arrepentimiento

Si alguien alude a Deyvi Andrade será muy difícil precisar de quien se trata. Ahora si se hace referencia al hincha del Barcelona de Ecuador que, durante un partido de su equipo con Delfin, fue captado in fraganti por las cámaras de la televisión abrazando y besando a una mujer que estaba a su lado y que al percatarse intentó disimular, seguramente muchos sabrán del tema porque el video en cuestión fue viralizado por las redes y trascendió todas las fronteras.

Unos días después, Deyvi rompió el silencio y dio su explicación en sus redes sociales. "En mi defensa, quiero aclararle al señor reportero que en ningún momento me moría por besar a mi amiga, y además, en el video no se ve ningún beso. Solo me juzgan y me critican, pero nadie se pone en mis zapatos. Soy inocente de la burla mediática, y que quede claro que voy a defender mi honor y orgullo de hombre hasta el final. La gente siempre busca el mal ajeno, ya destruyeron mi relación. ¿Qué más quieren? Ojalá que esto sirva de algo, porque solo le están haciendo daño a un hijo de Dios", expresó.

Así quedó confirmado que Andrade había sido descubierto en una infidelidad, algo que fue notorio cuando se separaron rápidamente en el estadio al darse cuenta de que estaban siendo filmados, demostrando una clara incomodidad.

¿Infidelidad o vergüenza?: Hincha reaccionó así tras ser enfocado en presentación del Barcelona SC

Deyvi en su pesar y en pos de lograr el perdón de su pareja, quien se enteró de la trampa de su pareja por el video en las redes, subió una foto con su pareja y le expresó su arrepentimiento: "Quiero volver a vivir estos momentos junto a ti mi preciosa, estoy muy arrepentido, y así como salí en público cometiendo esa burrada, así mismo te voy a pedir disculpas en vivo".