El hincha chino que entró a la cancha a fotografiarse con Lionel Messi pidió disculpas

"Me disculpo por mi comportamiento. Quería tomarme una foto con él y obtener su autógrafo", expresó el simpatizante que fue detenido tras ingresar a la cancha

El hincha que entró a la cancha a saludar y fotografiarse con Lionel Messi fue noticia a nivel mundial. Las imágenes se viralizaron y pronto se convirtieron en stickers, memes, dibujos y todo tipo de adaptaciones. Si bien en las transmisiones se evita mostrar este tipo de acciones, el chino trascendió las fronteras por la alegría que mostró cuando era retirado de la cancha por las autoridades policiales. "Me disculpo por mi comportamiento y por entrar al estadio, pero soy hincha de Messi", declaró el fanático de la albiceleste y del rosarino en particular.

"En el área donde estaba en las tribunas había claros agujeros de seguridad, así que los aproveché. Me disculpo por mi comportamiento y por entrar al estadio, pero soy hincha de Messi. Quería tomarme una foto con él y obtener su autógrafo", contó el simpatizante después de ser detenido.

"Mi físico es bueno, así que después de abrazar a Messi me encontré con el arquero Martínez (al que saludó al pasar). Esta vez abracé a Messi, pero no obtuve su autógrafo. La próxima vez quiero ir a Miami y pedirle su autógrafo. Pero no entraré al campo y repetiré el mismo error. Es un comportamiento incorrecto y pido disculpas a todos", insistió el chino.