El hincha de Central que se burló de Brian Sarmiento por el resultado del clásico rosarino cuando llegaba a un hotel de Punta Cana y publicó el video en las redes sociales se mostró arrepentido de haber cometido ese acto. "Estoy arrepentido. No lo volvería a hacer", manifestó el joven luego de que ayer trascendieran sus datos personales en las redes, hoy escracharan a su familia con pintadas y de que su madre recibiera amenazas telefónicas.

Emiliano, quien filmó el video junto a otro hincha, aseguró que no midió las consecuencias de su accionar. “Uno no lo piensa. Yo cargo a mis amigos y ellos a mi pero el problema es que esto se hizo viral. A uno se le cierra la cabeza y no lo piensa”, recapacitó el joven de 20 años.