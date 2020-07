El hermano del Pocho Lavezzi ilusionó a los hinchas de Central

Ezequiel Lavezzi, ex Coronel Aguirre, se hará estudios de la rodilla en Barcelona.

El nombre de Ezequiel Lavezzi sigue dando vueltas por el mundo de Central y ahora el que lo puso en escena nuevamente fue su hermano, Diego, quien entregó un mensaje en las redes sociales ilusionando a los canallas. "¡Qué lindo va a quedar terminado el tatoo cuando lo pinte con la camiseta más linda del mundo!", expresó en su cuenta de Instagram junto a una imagen de su tatuaje de Ezequiel en su brazo. A todo esto hay que sumarle que el propio técnico canalla, Cristian "Kily" González, está metido en el operativo seducción y ya habló con el delantero con el objetivo de convencerlo para que se ponga la casaca auriazul.

Muchas veces se habló del Pocho en Central, pero las conversaciones nunca avanzaron más allá del deseo de las partes. Más aún después de que el propio delantero anunciara en diciembre de 2019 que se retiraba del fútbol tras operarse de la rodilla derecha el año pasado, pero hoy Diego, su hermano, publicó una imagen en sus redes sociales con un guiño a los canallas. "Por algo no lo pinté en su momento. Siempre fuiste por la gloria y los sueños siempre los cumpliste", señaló Diego (@gringolavezzi), excandidato a vicepresidente del club de Arroyito. Y, con tono de broma, tiró: "No me vas a dejar la tinta sin terminar, gil".

75760962_jpeg_thumb.jpg Relax. Pocho Lavezzi, ex Coronel Aguire, está en cuarentena en el Caribe.

Lavezzi (35) se encuentra en Francia actualmente y, según trascendió, estaría consultando especialistas para tratar su rodilla. La idea es realizarse unos estudios con un médico de Barcelona para luego tomar una determinación al respecto. Si el resultado es bueno entonces habría grandes posibilidades de que cumpla el sueño de ponerse la camiseta de Central y cumplir de esta forma con la materia pendiente que le queda.

Días atrás el Pocho estuvo con Angel Di María en París y compartió una foto en su cuenta de Instagram. Y quizás puedan compartir equipo en un futuro no muy lejano si es que el oriundo de Villa Diego acepta el desafío de volver al fútbol y teniendo en cuenta que Angelito podría darse el gusto de regresar al Gigante el año próximo.

